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El Ejecutivo nacional intenta sumar adhesiones para eliminar las elecciones primarias a corto plazo. El mandatario santafesino condicionó el diálogo bilateral al pago de deudas de la administración central y al mantenimiento de la infraestructura vial.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, recibió el 8 de julio de 2026 a Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. La reunión en la Casa Rosada centró su agenda en la búsqueda de apoyos legislativos para la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo.

El dirigente santafesino ingresó a las oficinas del Ministerio del Interior a las 12:45 horas para presentar exigencias financieras ante las autoridades nacionales. Los voceros de la provincia de Santa Fe explicaron el temario oficial del encuentro: “Se habló de la deuda entre Nación y Santa Fe por la caja previsional y el estado de las rutas nacionales“.

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La administración central planifica el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma para agosto de 2026. El texto redactado por el oficialismo incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. La negociación enfrenta la resistencia del Ejecutivo provincial, dado que el esquema impulsado a nivel local sostiene la vigencia del sistema de votación primaria y difiere de los objetivos del gobierno libertario.

El rediseño del organigrama nacional tras la salida de Manuel Adorni posicionó al actual ministro coordinador frente a la tarea de recomponer los nexos territoriales con los distritos. El cónclave bilateral prescindió de la participación de Eduardo Menem, armador político del oficialismo con asistencia habitual a estas mesas de diálogo institucional.

La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán

La agenda de la Jefatura de Gabinete continuará en la provincia de Tucumán junto a Javier Milei. La comitiva nacional participará de los actos conmemorativos junto a 13 mandatarios provinciales. El formato planificado para el encuentro nocturno replica las bases de la firma del Pacto de Mayo concretada en 2024. (Agencia OPI Santa Cruz)