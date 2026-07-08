Una encuesta nacional ubica a Javier Milei con un rechazo del 52%

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La medición de opinión pública expone la consolidación del malestar social frente a la dirigencia oficialista y opositora. El posicionamiento de los funcionarios nacionales refleja un escenario de paridad en el descontento generalizado.

Javier Milei, presidente de la Nación, obtuvo un 52,1% de imagen negativa en un estudio realizado entre el 12 de junio de 2026 y el 26 de junio de 2026. El relevamiento nacional estuvo a cargo de la consultora Management & Fit.

El informe estadístico abarcó una muestra de 2.200 personas entrevistadas en todo el territorio de la República Argentina. La metodología implementada determinó que la totalidad de los 11 dirigentes evaluados registran un saldo diferencial neto negativo, lo que significa que el porcentaje de desaprobación supera al nivel de adhesión en todos los casos analizados.

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La senadora nacional Patricia Bullrich lidera la tabla de posiciones con un saldo diferencial de -14, producto de un 32,9% de imagen positiva y un 46,9% de imagen negativa. En la segunda ubicación se posicionó Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien cosechó un 34,1% de aprobación y un 49% de rechazo, lo que establece un diferencial de -14,9.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, se ubicó en el tercer lugar con un saldo neto de -16,9%, conformado por un 22,2% de consideración positiva y un 39,1% de perfil negativo. Detrás se alinearon Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, con un diferencial de -17 basado en 10,3% de positiva y 27,3% de negativa, y la referente de izquierda Myriam Bregman, quien compartió el mismo neto de -17 al registrar 24,4% de adhesión y 41,4% de rechazo.

El posicionamiento del Poder Ejecutivo Nacional

El análisis documental de los datos provistos por la firma encuestadora releva que el titular del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina se encuentra en el séptimo puesto de la medición general. El registro de Javier Milei exhibe un saldo adverso de -21,8%, quedando relegado tres puntos por detrás de Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación Argentina, quien computó un diferencial de -18 derivado de 33,5% de imagen positiva y 51,1% de imagen negativa.

La investigación de la consultora identifica al jefe de Estado dentro del grupo de los cinco dirigentes que quiebran la barrera de la mitad de opiniones desfavorables. Esta nómina de desaprobación mayoritaria la completan la ex mandataria con el 51,1%, el ex presidente Mauricio Macri con un 54,7%, el dirigente opositor Sergio Massa con el 55,9% y la secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, Karina Milei, quien cierra la lista en el último puesto con un 62% de rechazo social. (Agencia OPI Santa Cruz)