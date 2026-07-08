El Tribunal Oral condena a Villamide a tres años de prisión

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La resolución judicial responsabilizó a un único ex oficial por el colapso operativo de la nave en 2017 y liberó de cargos al resto de la cúpula militar. Las querellas de las víctimas anticiparon la apelación tras rechazar los fundamentos exculpatorios de la magistratura.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó el 8 de julio de 2026 a Claudio Villamide, ex capitán de navío de la Armada Argentina, a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo. La decisión dictada en Río Gallegos eximió de culpa a los otros tres oficiales acusados en el juicio por el hundimiento del submarino operativo que derivó en la muerte de 44 tripulantes.

El fallo definitivo absolvió por unanimidad a Luis López Mazzeo, ex contralmirante, a Héctor Alonso, ex capitán de navío, y a Hugo Correa, ex capitán de fragata. Los magistrados desestimaron los cargos por incumplimiento de deberes y estrago culposo requeridos contra los tres acusados, tras evaluar sus responsabilidades penales sobre la planificación y el mantenimiento de la unidad naval.

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El debate oral extendió su cronograma durante más de cuatro meses mediante la ejecución de 30 audiencias consecutivas. Según los expedientes ventilados durante el proceso santacruceño, tanto la fiscalía interviniente como las partes querellantes sostuvieron de manera constante la previsibilidad del hundimiento en función del estado operativo y técnico del sumergible.

El rechazo de las defensas y la apelación judicial

Las representantes legales del grupo de familiares objetaron la resolución de la magistratura. Valeria Carreras, abogada defensora de las querellas, afirmó que “es la primera vez en la historia argentina” que un jefe naval recibe una condena penal “por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz“.

Las apoderadas legales comunicaron la apelación del fallo en cuanto el juzgado notifique sus argumentos formales, instancia prevista para el 21 de agosto de 2026. Lorena Arias, co-defensora de los familiares, detalló la postura sobre las absoluciones: “Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas“.

El colapso del ARA San Juan en el Atlántico Sur

El submarino militar se hundió el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur a raíz de una falla técnica irreversible en el equipo. Los reportes previos emitidos por la tripulación notificaron el ingreso de agua de mar hacia el tanque de baterías a través del sistema de ventilación, desperfecto que generó un cortocircuito eléctrico interno y un principio de incendio.

Tras la pérdida del contacto por radio, los monitores acústicos internacionales registraron un ruido violento compatible con una implosión. Los peritajes técnicos posteriores determinaron que la estructura metálica colapsó por la presión hidrostática tras descender hacia el fondo del océano sin control de maniobra ni capacidad de propulsión.

Las operaciones de búsqueda abarcaron un despliegue nacional e internacional sostenido hasta la localización material de los restos. La firma privada Ocean Infinity halló el casco de la embarcación el 17 de noviembre de 2018, tras ubicar los componentes sumergidos a 907 metros de profundidad. (Agencia OPI Santa Cruz)