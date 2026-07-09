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El gremio docente ADOSAC aceptó a cuenta la propuesta salarial del gobierno provincial y señaló que seguirá reclamando por mejoras salariales durante el segundo semestre del año, mientras que el Consejo Provincial de Educación pidió al Ministerio de Trabajo que convoque a la mesa de negociación salarial para este jueves 9 de julio a las 9.00 horas e intentar cerrar el acuerdo.

El Congreso Provincial de ADOSAC resolvió aceptar “a cuenta” la propuesta salarial y sostuvo que la decisión no implica el cierre del conflicto ni el levantamiento de las medidas gremiales.

Aprobada por mayoría de los congresales se tomará la propuesta para que se liquide en los salarios de julio.

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El Consejo de Educación pidió un encuentro inmediato para sellar la negociación dado que permitirá liquidar el incremento del 3% de junio mediante complementaria y el 10% previsto para los haberes de julio.

ADOSAC reclamó la convocatoria inmediata de “la Comisión Técnica, con el objetivo de discutir el proyecto elaborado por la organización gremial para modificar el Acuerdo 134/92” y otras normativas que afectan los derechos laborales del sector.

El gremio docente también pidió el pago del adicional por título en el segundo cargo.

El gobierno buscará formalizar la aceptación de la oferta salarial para “lograr cumplimentar los pasos administrativos necesarios que permitan garantizar la liquidación, por planilla complementaria, del incremento salarial correspondiente al mes de junio, e integrar en la liquidación de julio el 10 % de aumento fijado en paritarias, cuyo plazo de procesamiento vence este martes próximo”.

El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena dijo que la convocatoria responde a “la aceptación de la propuesta salarial por parte de AMET y la decisión del Congreso Provincial de ADOSAC de aceptarla ‘a cuenta’, corresponde avanzar con la formalización del acuerdo para asegurar la percepción del incremento por parte de los trabajadores de la educación”. (Agencia OPI Santa Cruz)