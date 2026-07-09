García Cuerva reclamó el fin de la mezquindad ante Javier Milei

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El arzobispo porteño utilizó la homilía por el Día de la Independencia para exigir amplitud política. El reclamo eclesiástico incluyó referencias a la vulnerabilidad social y una cita directa a Lionel Messi frente a la primera plana del Ejecutivo nacional.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, exigió abandonar el individualismo y la mezquindad política. El prelado emitió este mensaje el 9 de julio de 2026 durante el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, frente a la cúpula del gobierno nacional.

“Escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura“, afirmó García Cuerva ante la presencia presencial de Javier Milei, presidente de la Nación. Durante la ceremonia, el representante de la Iglesia Católica reclamó atender “los llantos, los lamentos y los gritos que claman pidiendo ayuda“, instando a los funcionarios presentes a salir de su coraza y caminar junto a otros sectores.

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La homilía contó con la asistencia de las máximas figuras del oficialismo. Además del primer mandatario, escucharon el discurso institucional Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Diego Santilli, jefe de Gabinete; y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La autoridad religiosa remarcó ante los presentes que la Argentina necesita de todos, argumentando que nadie es descartable para compadecerse de las angustias ajenas y reconocer el valor de terceros.

“Este 9 de Julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo”, requirió el arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las primeras filas del templo también presenciaron el discurso Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza; Santiago Caputo, asesor presidencial; y Pablo Quirno, canciller.

Analogía deportiva en el cierre de la homilía

El texto eclesiástico incluyó un paralelismo directo con el Mundial 2026 para demandar mayor cohesión política. El sacerdote solicitó seguir con la camiseta puesta tras afirmar que los colores del seleccionado nacional encienden el alma, permiten unirse en abrazos generales y posibilitan construir un sueño colectivo basado estrictamente en el trabajo en equipo.

Para finalizar su alocución, el líder católico citó una publicación de redes sociales perteneciente a Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos“, repitió el religioso, replicando el texto del deportista donde se subraya que el mérito del grupo se posiciona por encima de las individualidades. (Agencia OPI Santa Cruz)