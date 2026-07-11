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La Administración General de Vialidad Provincial emitió una alerta por el ingreso de un nuevo sistema de baja presión que comenzará a afectar a Santa Cruz desde el domingo 12 de julio y que podrá traer fuertes nevadas y lluvias en distintos puntos del territorio provincial.

El pronóstico señala la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevadas junto a un marcado descenso de la temperatura, por lo que recomendó extremar las medidas de precaución al momento de circular por las rutas provinciales y nacionales.

El Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial informó que el fenómeno “podría generar precipitaciones de distinta intensidad, con lluvias en algunos sectores y nevadas en zonas cordilleranas y del centro de la provincia”.

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Recordaron que “la presencia de nieve, hielo y escarcha reduce considerablemente la adherencia sobre la calzada, incrementando el riesgo de despistes y siniestros viales”.

Además, recomendaron “la importancia de disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y conducir con máxima precaución”. (Agencia OPI Santa Cruz)