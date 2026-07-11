Prefectura evacuó a un tripulante de un buque pesquero

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(OPI Chubut) – Prefectura Naval Argentina realizó un operativo de aeroevacuación de alta mar para salvar la vida de un marinero que formaba parte de la dotación del buque pesquero Conara I, de bandera argentina, frente a las costas de Puerto Madryn.

Tras un llamado de emergencia médica, la fuerza de seguridad inició un operativo para llegar hasta la embarcación se encontraba navegando en aguas del Mar Argentino, a unas 187 millas náuticas —aproximadamente 346 kilómetros— en línea recta de la costa de Puerto Madryn.

Un miembro de la tripulación presentaba “dolores agudos en la zona del pecho y severas dificultades para respirar, síntomas compatibles con un cuadro coronario agudo”.

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Desde Prefectura Naval se determinó que la salud del paciente corría riesgo inminente, el comando de la autoridad marítima nacional dio luz verde a la aeroevacuación de urgencia mediante el helicóptero PA-41 perteneciente a la Estación Aérea Comodoro Rivadavia, dotado con médicos y nadadores de rescate a bordo.

Al llegar a la posición de la embarcación, el helicóptero se posicionó en estacionario sobre la cubierta del buque y mediante el uso de “una canasta sanitaria de rescate, los operarios lograron izar al paciente en una maniobra de alta precisión técnica, sorteando las dificultades propias del viento y el oleaje”.

El tripulante fue estabilizado y trasladado de forma directa hacia el Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar de Trelew para luego ser conducido hasta el hospital para recibir atención médica. (Agencia OPI Chubut)