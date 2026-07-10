Incendio en Andalucía deja 12 muertos y 23 desaparecidos

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El gobierno regional evacuó el municipio de Bédar ante el avance descontrolado de las llamas. Efectivos terrestres y aéreos mantienen cortes totales en tramos estratégicos del trazado vial nacional.

La región de Andalucía, al sur de España, contabiliza 12 muertos y 23 desaparecidos tras un virulento incendio forestal originado en Los Gallardos, provincia de Almería. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía confirmó el hallazgo de las víctimas fatales durante la jornada de este viernes.

A las 17:00 hora local (15:00 GMT) del jueves, los sistemas de seguridad registraron los primeros llamados de auxilio. Las altas temperaturas, la escasa humedad y los fuertes vientos aceleraron el fuego hacia Bédar; el gobierno regional activó de inmediato el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA).

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Conforme al reporte de la agencia Xinhua, el balance inicial nocturno arrojaba una docena de fallecidos; Reuters actualizó las cifras esta mañana al publicar la lista de personas extraviadas. Los brigadistas evacuaron Bédar junto a poblaciones adyacentes y cerraron temporalmente tramos de la autopista A-7 y la carretera N-340A.

Un comunicado oficial advirtió sobre el rescate de “víctimas encontradas dentro de vehículos envueltos en llamas“. Operarios terrestres, aeronaves y helicópteros de extinción sostuvieron el combate ígneo durante toda la noche. Autoridades judiciales abrieron una investigación penal para determinar las causas e identificar los cuerpos; los servicios de emergencia mantienen la alerta operativa. (Agencia OPI Santa Cruz)