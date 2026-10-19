Donald Trump cae al 33% de aprobación en Estados Unidos

- Publicidad -

El estudio de Ipsos, The Washington Post y ABC News documenta un 75% de rechazo a la política antiinflacionaria y otorga ocho puntos de ventaja a los candidatos demócratas hacia los comicios legislativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descendió al 33% de aprobación frente a un 66% de desaprobación ciudadana en el territorio estadounidense, según el relevamiento ejecutado entre el 9 y el 13 de octubre de 2026 por la consultora Ipsos, el diario The Washington Post y la cadena ABC News. La medición se publicó a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, con la administración de la Casa Blanca afectada por el encarecimiento del costo de vida.

Los datos procesados sobre una muestra de 2.545 adultos estadounidenses mediante el panel probabilístico KnowledgePanel certifican que el 52% de los consultados desaprueba con firmeza el desempeño presidencial. Este indicador marca una contracción de cuatro puntos porcentuales en comparación con julio de 2026 y un retroceso de 12 puntos respecto de febrero de 2025, período en el que el titular del Ejecutivo concentraba un 45% de apoyo.

- Publicidad -

Los responsables técnicos del informe precisaron que el 33% constituye el registro más bajo de Donald Trump en toda la serie histórica de estas mediciones conjuntas. La cifra actual perfora incluso el piso del 38% de valoración positiva que el gobernante retuvo tras el asalto al Capitolio en enero de 2021.

La segmentación partidaria del estudio expone una fractura en el electorado no alineado: entre los votantes independientes, el 22% respalda la gestión oficial y el 76% la rechaza. En las filas del Partido Republicano, el jefe de Estado mantiene una adhesión mayoritaria del 79%, registro inferior al 88% contabilizado al inicio de su segundo mandato presidencial.

Impacto de la guerra con Irán y rechazo al manejo de la inflación

El deterioro en las expectativas económicas opera como el factor principal detrás de la pérdida de respaldo hacia el Ejecutivo norteamericano. El 71% de la población califica como inasequible el precio actual de la gasolina, un salto de 43 puntos frente al 28% que expresaba esa postura en febrero, previo a que la guerra con Irán disparara el valor de los combustibles.

En el plano macroeconómico doméstico, el 75% de los entrevistados evalúa de forma negativa la situación económica nacional y el 48% afirma que sus finanzas personales empeoraron desde el retorno del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025. El malestar se traslada de lleno a la gestión del gabinete: el 77% reprueba la administración del costo de vida y el 75% cuestiona las medidas oficiales para contener la inflación.

Como resultado de estas variables financieras, el 72% de los ciudadanos estadounidenses sostiene que el país avanza en la dirección equivocada, en contraste con el 26% que considera que la nación transita por el camino correcto.

Ventaja demócrata hacia la renovación del Congreso el 3 de noviembre

El relevamiento demoscópico redefine el escenario para los comicios de medio término del 3 de noviembre de 2026, jornada en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En un sistema donde el sufragio no es obligatorio, el 52% de los votantes probables declaró su intención de sufragar por candidatos del Partido Demócrata para la Cámara Baja, superando al 44% que optó por los postulantes republicanos.

Esta brecha de ocho puntos porcentuales se replica en el segmento de votantes registrados, donde la oposición alcanza el 50% de las preferencias frente al 42% del oficialismo, ampliando la distancia de tres puntos medida en julio de 2026. Entre los votantes independientes catalogados como probables, los demócratas captan el 56% de los apoyos contra el 35% de los republicanos, aunque el informe técnico advierte que esta consulta nacional de preferencias partidarias no define por sí sola el control del Congreso de los Estados Unidos, cuya composición final dependerá del escrutinio específico en cada estado y distrito electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)