Emmanuel Macron ordena reforzar la seguridad tras disturbios

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Las movilizaciones de hasta 800.000 manifestantes contra el costo de vida y los recortes presupuestarios derivaron en el incendio de sedes municipales, saqueos comerciales y casi un millar de efectivos lesionados en territorio francés.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó desde París reforzar la custodia de edificios públicos y comercios estratégicos tras las recientes jornadas de violencia urbana registradas durante el fin de semana. Los enfrentamientos en las principales ciudades del país dejaron al menos 2.400 personas detenidas, casi 1.000 policías y gendarmes heridos y el fallecimiento de un manifestante por un paro cardíaco.

Las movilizaciones, convocadas inicialmente por organizaciones sindicales, estudiantes y movimientos sociales contra el encarecimiento de la vida, los recortes presupuestarios y el deterioro del sistema educativo y los servicios públicos, reunieron a entre 550.000 y 800.000 personas según las distintas estimaciones. Aunque las marchas transcurrieron mayoritariamente de forma pacífica, diversos grupos protagonizaron choques directos con las fuerzas de seguridad, saqueos a cientos de locales comerciales e incendios de vehículos.

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En la región de París, la Policía reportó 855 detenciones, al tiempo que la Fiscalía certificó que 557 personas permanecían bajo custodia policial tras los ataques en zonas comerciales y turísticas. En las inmediaciones de la plaza de la República, los incidentes dejaron adoquines arrancados y vidrieras destrozadas, donde los disturbios se reactivaron con la intervención policial mediante gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban incendiar contenedores y bicicletas.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, advirtió sobre la magnitud de los daños materiales en la capital y exigió medidas para garantizar la integridad de los espacios públicos y establecimientos mercantiles. Mientras el personal municipal ejecutaba tareas de limpieza, las autoridades nacionales anticiparon pérdidas económicas millonarias, aún sin una cifra definitiva consolidada.

Ataques a sedes municipales y reclamo al Ejecutivo en Francia

Uno de los ataques de mayor gravedad estructural ocurrió en Limoges, en el centro del país, donde grupos violentos irrumpieron en el Ayuntamiento y provocaron un incendio que destruyó gran parte del edificio histórico del siglo XIX, causando el desplome de su techo. La destrucción de patrimonio y oficinas estatales se extendió de forma simultánea hacia otras jurisdicciones urbanas.

En Lyon, el fuego alcanzó una oficina de turismo, mientras que en Marsella los manifestantes ingresaron al vestíbulo de la sede municipal y atacaron una dependencia policial. Los reportes oficiales confirmaron asimismo agresiones y daños contra inmuebles públicos en las localidades de Lille, Angers y Burdeos.

Ante el alcance de las pérdidas edilicias, los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una audiencia urgente con el primer ministro, Sébastien Lecornu, con el objetivo de evaluar las consecuencias operativas de los disturbios y coordinar la reconstrucción de las áreas afectadas.

Respuesta de Emmanuel Macron e investigaciones judiciales en curso

Tras encabezar un gabinete de emergencia y emitir un mensaje televisado a la nación, Emmanuel Macron garantizó sanciones judiciales para los autores de los saqueos y ataques contra bienes del Estado. El jefe de Estado diferenció a los ciudadanos que se manifestaron por demandas sociales de los sectores de la ultraizquierda radical y delincuentes comunes, a quienes responsabilizó por infiltrarse en las columnas para generar caos.

La directiva presidencial facultó a las autoridades locales a restringir concentraciones específicas cuando se verifiquen riesgos de seguridad, descartando por el momento la declaración del estado de emergencia o la imposición de un toque de queda. En el plano político, a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, la dirigente de derecha Marine Le Pen cuestionó la capacidad gubernamental para controlar el orden público, en tanto el referente de izquierda Jean-Luc Mélenchon atribuyó al Ejecutivo el deterioro del clima social y rechazó los saqueos.

En el ámbito judicial, las autoridades abrieron expedientes para esclarecer las circunstancias de la muerte del manifestante que sufrió un paro cardíaco durante la jornada del sábado en la capital francesa. Asimismo, se iniciaron investigaciones formales por las lesiones graves sufridas por civiles durante los choques con las fuerzas de seguridad, incluidos los casos de dos jóvenes que perdieron una mano y un ojo, respectivamente. (Agencia OPI Santa Cruz)