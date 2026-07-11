Asesinan a un hombre en Pico Truncado

- Publicidad -

Un hombre fue asesinado este viernes a la madrugada en la localidad de Pico Truncado y un sospechoso del crimen se entregó a la policía de Santa Cruz.

El violento episodio ocurrió en un departamento ubicado sobre calle Mitre al 500 de esta localidad del norte provincial.

Si bien se está reconstruyendo las instancias de cómo se produjo el crimen, se supo que todo ocurrió alrededor de las 3.30 horas cuando un sujeto fue encontrado sin vida en su vivienda.

- Publicidad -

Efectivos de la Policía y personal médico del Hospital Distrital ingresaron a la vivienda y encontraron a un hombre tendido en el suelo sin signos vitales.

El cuerpo de la víctima estaba sobre el ingreso a un dormitorio, semi desnudo y cubierto de sangre y los efectivos hallaron un teléfono celular que fue recolectado para realizar pericias y se pidieron las cámaras de seguridad de la zona.

Según testimonios recabados en el lugar, un joven describió que tres sujetos llegaron a su domicilio, dos encapuchados y otro con el rostro descubierto, patearon la puerta del departamento e ingresaron para buscar a una persona de apellido Quiroga.

Luego siguieron el recorrido por otros departamentos hasta que encontraron al sujeto, el testigo llamó a la policía para alertar de la violenta situación.

Alrededor de las 5.30 horas, un hombre de apellido Aguirre, de unos 30 años, se presentó en la Comisaría Primera y señaló que el teléfono encontrado en la vivienda de la víctima era de su propiedad por lo cual quedó detenido a disposición de la justicia y se realizó una pericia sobre su vestimenta que presentaba manchas rojizas. (Agencia OPI Santa Cruz)