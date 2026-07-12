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Daniel tiene el turbo en el bolsillo

Corre un video donde Daniel Álvarez, ex Jefe de Gabinete del gobierno de Claudio Vidal y candidato que perdió por paliza en las elecciones de medio tiempo, utiliza la alegoría “de un motor” para ilustrar la estructura social, económica y política, específicamente enfocada en la provincia de Santa Cruz como un acto donde pareciera que busca evidenciar y criticar la brecha económica entre la clase política y los trabajadores comunes.

En su metáfora, el motor representa el funcionamiento de la comunidad en su conjunto. Para que la provincia avance y sea productiva, necesita que todas sus partes trabajen en sincronía.

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El turbo representa a las piezas de mayor costo económico. En el plano social, se refiere a los funcionarios de gobierno que gozan de sueldos millonarios (menciona cifras superiores a los 9 millones de pesos), viáticos y múltiples privilegios, etc.

Y “el filtro de combustible”, sin lo cual el motor no funciona, representa a las piezas de bajo costo monetario, pero de función vital. Aquí ubica a los empleados de la administración pública con sueldos por debajo de 1 millón de pesos y a los trabajadores independientes o cuentapropistas que trabajan jornadas extenuantes sin aguinaldo ni vacaciones.

Y debo confesar que después de escucharlo a este hombre, además de que “casi se me cae un lagrimón” (no llegué a eso), me puse a pesar ¿Y desde dónde habla este tipo?. Y ahí caí en cuenta lo fácil que es hablar de que los filtros de combustibles son baratos cuando el propio Daniel Álvarez, un conocido fracasado en la política y del funcionariato provincial, tiene un turbo en el bolsillo, porque por su indebido e inmerecido puesto en el Directorio de YPF donde lo conchabó su amigo Claudio Vidal, gana mensualmente una cifra cercana a los 90 millones de pesos.

Daniel Álvarez, ex Jefe de Gabinete del gobierno de Claudio Vidal

Y este descarado en su video utiliza términos como “islas salariales” y “mundo irreal” para criticar cómo ciertos políticos viven realidades de “primer mundo” mientras “son vecinos de personas que apenas llegan a fin de mes”.

Más “turbo” que el propio Daniel Álvarez, no hay nadie.

Esto que hace este innombrable, se describe con las siguientes palabras: demagogia, hipocresía institucional o doble estándar, cinismo político y falsa empatía de clase.

Un ñoqui en el mundial

El mundial de fútbol no solo sirve para recrear la camiseta de la selección y sufrir con los partidos de los cuartos de final, también expone algunos personajes que alentados por la alegría argentinista y la defensa del título, viajaron a EEUU para no perderse ningún detalle de tanta felicidad (onerosa por cierto) que escala partido a partido e instancia en instancia.

Y muchos fueron los argentinos que han ido a sacudir la bandera en suelo americano y muchos, también, que han ido desde Santa Cruz a gastar unos cuantos miles de dólares para satisfacción propia y eso está muy bien.

Las Pastillas del Domingo: El turbo de Daniel; Un ñoqui en el mundial; Todos iguales pero distintos; Haz lo que digo…y En Santa Cruz, cualquiera llega

El problema siguen siendo las redes sociales porque allí aparecen rostros y personas cuya actividad laboral, en algunos casos, no están debidamente comprobadas. Y eso sucedió con Diego Martín Pons, un joven que vive en Caleta Olivia, ñoqui de la Cámara de diputados el cual fue ingresado en la nómina por el actual Presidente de la Legislatura y Vicegobernador Fabián Leguizamón en el mes de marzo 2026 con un haber mensual del $ 2.852.681,52 y nunca pisó la legislatura (a menos para laburar) ¿O hará home office desde Caleta?.

Son todos iguales pero distintos

En la desesperación que vive el gobierno de la provincia por lograr las manos de los diputados que le permita tomar la deuda en dólares que le de aire a Claudio Vidal de aquí al 2027, el jefe del SER ideó una reunión con los intendentes para “explicarles” la necesidad de contar con ese préstamos, además de conversar sobre cómo van a equilibrar la deuda entre municipios y la provincia por las retenciones no aportadas a la Caja luego que el gobierno obtuviera un fallo de la justicia para hacer uso de los descuentos coparticipables, un virtual apriete sin mucha discreción por parte del gobierno.

Y a los intendentes les pareció piola poder hablar cara a cara con el gobernador de manera oficial, clara y sin intermediarios; pero no fue así. El gobernador Claudio Vidal se reunió personalmente solo con los intendentes de su partido que le responden incondicionalmente; a los intendentes de la oposición (o aquello que no acuerdan con él) los hizo atender por la Ministra de Gobierno Belén Elmiger y el Ministro de Economía Ezequiel Verbes, dos personas sin decisión que antes de darle cualquier respuesta a los intendentes, debían llamar a Vidal por celular.

La bronca de muchos jefes comunales no se hizo esperar y la tensión, lejos de bajar ha subido algunos puntos y ahora, para el gobernador, se le ha puesto más difícil conseguir los consensos que necesita.

Haz lo que digo, no lo que hice

La presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo, Ana María Urricelqui, ahora transformada en “vidalista al palo”, opinó que “El déficit de la Caja de Previsión Social es una problemática histórica que requiere responsabilidad y diálogo entre todas las partes”, dijo haciendo abstracción de su pasado ultra-kirchnerista, su culpa concurrente y su historia poco clara en el manejo de la cosa pública.

Tal vez algunos no recuerden (y ella haya olvidado) cuando se aprobó la modificación de Ley previsional en Santa Cruz y Urricelqui era diputada.

La hoy defensora del diálogo y la transparencia en aquel momento se apuró a jubilarse con la ley vieja para no perder privilegios y al otro día, después de cerrar su trámite jubilatorio ante la CPS con los beneficios de la anterior legislación, votó los cambios con la nueva ley.

En Santa Cruz, cualquiera llega

Anda dando vuelta un video editado del allanamiento y detención en el año 2015 de Claudio Vidal Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz y el Jefe de seguridad el mismo Pedro Prodomos, quienes se vieron involucrados en la muerte de un obrero de la construcción en pleno enfrentamiento a tiros entre facciones sindicales en el edificio del sindicato en Caleta Olivia. Obvio que este material está en manos de gente que estuvo en ese procedimiento y sin duda responde a una “vendetta” interna, pero ese no es el tema.

Hoy, aquellos detenidos que se ven en esas imágenes impactantes de ese video, son el gobernador (Claudio Vidal) y el Ministro de Seguridad de la provincia (Pedro Prodomos)

El Gobernador Claudio Vidal esposado y el Ministro de Seguridad siendo detenido –

En el ecosistema político de Santa Cruz, parece que el prontuario ha dejado de ser un impedimento legal o ético para transformarse, peligrosamente, en un currículum aceptable y esto hace que el acceso a los lugares de poder se haya distorsionado a tal punto que la idoneidad profesional es optativa y la falta de escrúpulos parece ser un requisito excluyente. Pero esto no se autoconstruye por simple coincidencia: hay un pueblo que no tiene memoria a la hora de votar.

Sin duda, como dijera un amigo político de otras épocas, “Llegar a la cima no requiere una hoja de vida intachable, sino la flexibilidad moral suficiente para que el sistema asimile cualquier pasado”. (Agencia OPI Santa Cruz)