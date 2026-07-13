Falleció el ex diputado y dirigente de la UCR Luis Alcaín

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El ex diputado provincial e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, Luis Alcaín falleció en las últimas horas.

Alcaín integró la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz durante el período 1983-1987.

La presidenta de la Unión Cívica Radical de Caleta Olivia, Nadia Soca despidió al ex legislador en redes sociales: “Luis Alberto Alcaín. Q.E.P.D. Flaco. Un dirigente distinto, único. Gracias por enseñarme a abrazar a esta U.C.R. Abrazo a Isabel, Julia, Emi y Matías (tu mejor obra)”.

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Desde la Legislatura provincial expresaron el “profundo pesar por el fallecimiento de Luis Alcaín, exdiputado provincial, cuyo paso por este Poder Legislativo forma parte de la historia institucional de nuestra provincia”.

“Las autoridades de esta Honorable Cámara acompañan a su familia, seres queridos y amigos en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias” señalaron. (Agencia OPI Santa Cruz)