Recuerdan medidas sanitarias para ingresar a la Patagonia

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El Consejo Agrario Provincial informó que siguen vigentes las medidas sanitarias para preservar el status de la región patagónica en acciones conjuntas con el SENASA.

El organismo provincial señaló que para preservar el estatus zoofitosanitario diferenciado de la región, quienes viajen durante el receso invernal deben “respetar las restricciones vigentes para el traslado de productos de origen vegetal y animal”.

En ese sentido indicaron que tanto residentes y visitantes deben cumplir con “las medidas sanitarias establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), destinadas a proteger el patrimonio sanitario y la producción agropecuaria de la Patagonia”.

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La Patagonia posee un “estatus zoofitosanitario diferenciado, reconocido por ser área libre de Mosca de los Frutos y zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, condiciones que demandan un trabajo permanente de prevención, vigilancia y control sanitario”.

El SENASA realiza controles “cuarentenarios en rutas, aeropuertos y puertos, donde inspecciona vehículos y equipajes con el fin de evitar el ingreso de productos que puedan representar un riesgo para la sanidad vegetal y animal de la región”.

Entre los productos cuyo ingreso no está permitido se encuentran las frutas y hortalizas hospedantes de la Mosca de los Frutos, como cítricos, frutas de carozo, frutas de pepita, granada, higo, pimiento y palta —con excepción de la variedad Hass—, entre otros.

En cuanto a los productos de origen animal, su ingreso solo está permitido cuando cumplen con las condiciones y requisitos sanitarios establecidos por el SENASA. (Agencia OPI Santa Cruz)