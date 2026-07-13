Nación asiste a Córdoba con $400.000 millones

- Publicidad -

La asistencia evidencia problemas estructurales en la administración provincial para afrontar compromisos básicos. La Casa Rosada aplicará una retención automática sobre los recursos federales para garantizar el reintegro antes de fin de año.

El Ministerio de Economía de la Nación otorgó un anticipo financiero de 400.000 millones de pesos a la provincia de Córdoba. La medida asiste a Martín Llaryora, gobernador provincial, ante la incapacidad documentada para cancelar deudas y gastos presupuestarios corrientes.

La disposición gubernamental quedó oficializada el 13 de julio de 2026 tras la publicación del Decreto 584/2026 en el Boletín Oficial. El texto normativo detalla que la Secretaría de Hacienda evaluará la capacidad de repago del distrito para determinar los montos efectivos de cada desembolso.

- Publicidad -

El financiamiento impone un esquema de cancelación estricto y compulsivo durante el Ejercicio Fiscal 2026. Las autoridades nacionales cobrarán el capital y una Tasa Fija Nominal Anual del 15% mediante el descuento directo sobre los fondos coparticipables que recibe mensualmente la jurisdicción.

¿Qué exige el decreto para habilitar los fondos?

De acuerdo con la reglamentación firmada por el Ejecutivo nacional, la provincia debe ceder el control sobre parte de su recaudación indirecta. La normativa exige una autorización explícita para aplicar retenciones directas sobre los recursos federales amparados por la Ley de Coparticipación Federal.

¿Quién controlará la ejecución del préstamo?

El análisis del expediente administrativo indica que la Secretaría de Hacienda concentrará las facultades operativas para fijar el cronograma de entregas. Simultáneamente, la Contaduría General de la Nación registrará contablemente los movimientos como un adelanto formal emitido por la Tesorería General de la Nación.

El auxilio financiero a la administración cordobesa reproduce un mecanismo de salvataje ejecutado durante este mismo período fiscal en otras provincias con déficit de caja comprobado. Según los registros oficiales, el gobierno nacional ya dispuso adelantos por 400.000 millones de pesos para las administraciones de Santa Fe y Jujuy.

Previamente, la provincia de Entre Ríos requirió una inyección inicial de liquidez bajo la misma modalidad. El Estado nacional aprobó una transferencia de 220.000 millones de pesos bajo condiciones de retención idénticas, amparándose en el artículo 124 de la Ley 11.672, normativa que habilita legalmente estas operaciones de crédito a cuenta de impuestos nacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)