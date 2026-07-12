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El intendente de Río Turbio, Darío Menna pidió al gobierno provincial que abra una mesa de diálogo con las intendencias para evaluar el fallo del Tribunal Superior de Justicia que dio la razón al planteo del Poder Ejecutivo para aplicar la ley previsional que permite que aquellos municipios que no depositan los aportes previsionales puedan ser retenidos de la coparticipación provincial.

Menna manifestó su preocupación respecto a la decisión judicial dado que sostuvo que las “retenciones de provincia ponen en riesgo los salarios municipales en Río Turbio”.

Aseguró que la medida comprometería el pago de haberes, afectaría los servicios esenciales, aunque el gobierno provincial desestimó que haya un recobro de deudas históricas con la Caja de Previsión Social.

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Menna indicó que la solución pasa por definir si el Gobierno Provincial buscará una salida consensuada junto a los municipios o trasladará el peso de una deuda histórica al funcionamiento cotidiano de las administraciones locales y al salario de los trabajadores.

“Es casi el 50% de los fondos que recibimos de coparticipación. Lamentablemente no se van a poder pagar los salarios” alertó el intendente de Río Turbio.

En el caso de Río Turbio las retenciones podrían “rondar los 400 millones de pesos mensuales”.

Menna dijo que municipio “no desconoce sus obligaciones”, aunque insistió en que el abordaje debe “ser serio, integral y con la participación de todos los actores involucrados”.

Respecto a las deudas históricas por aportes previsionales y a la obra social, Menna añadió que “es una discusión que se viene dando hace muchísimos años. Hoy los municipios no podemos afrontar el pago de la Caja de Previsión Social ni el de la Caja de Servicios Sociales”.

Consideró que debería haber una negociación de deudas recíprocas porque el municipio de Río Turbio “cede infraestructura, oficinas, terrenos y recursos para el funcionamiento de diferentes organismos provinciales dentro de la ciudad. Todos los establecimientos educativos están en tierras municipales, todos los entes públicos están en tierras municipales. En Río Turbio hay cinco entes provinciales que funcionan en oficinas que brinda el municipio”. (Agencia OPI Santa Cruz)