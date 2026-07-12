Detuvieron a una mujer por el homicidio de su pareja

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(OPI Chubut) – Una mujer fue detenida este viernes en Esquel por el crimen de su pareja Nelson Walter Ayilef Millapán quien falleció durante la madrugada producto de la lesión cortopunzante en el cuello.

Tras un llamado de alerta recibido por la policía a las 3.54 horas, la mujer relató que el hombre se encontraba descompensado en el domicilio y al llegar los efectivos encontraron al sujeto con una herida cortante en el cuello.

Por pedido del fiscal Ezequiel Forti y el funcionario Julián Forti pidieron el allanamiento, secuestros, requisa personal de la imputada y su detención para llevarla a audiencia de formalización de la investigación por un hecho que calificará provisoriamente como constitutivo de Homicidio Agravado por el Vínculo.

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Millapán se encontraba sentado en una silla, con una herida sangrante en el cuello y signos vitales mínimos; poco después, personal médico del Hospital Zonal Esquel confirmó su fallecimiento.

Según los registros policiales existió una denuncia reciente de otro familiar por lesiones con arma blanca y la sospechosa estaría vinculada a un homicidio en el que “entorpeció la investigación y habría ocultado cuchillos en su vivienda”. (Agencia OPI Chubut)