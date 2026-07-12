Demoran a un cazador sin registro que mató a decenas de guanacos

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La policía de Santa Cruz demoró a un hombre durante un operativo policial en cercanías de Puerto Deseado tras inspeccionar una camioneta donde el sujeto transportaba cuartos traseros y delanteros de más de 30 ejemplares de guanacos.

Los efectivos detectaron carne de guanaco, un chulengo entero y un ñandú faenado y además secuestraron dos armas de fuego al constatar que la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) del conductor se encontraba vencida desde 2021.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Operaciones Rurales sobre la Ruta Provincial N° 62, a unos 80 kilómetros de Puerto Deseado, en el marco de controles preventivos.

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El conductor de la camioneta Toyota Hilux llevaba en la caja “66 cuartos, 62 paletas, 65 lomos, un chulengo entero y un ejemplar de avestruz faenado, todo producto de la caza de fauna silvestre”.

Se informó que la totalidad de la carne fue “trasladada a la dependencia policial y posteriormente decomisada en el vaciadero municipal, en un operativo conjunto con la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de Puerto Deseado”.

En la causa intervino el Juzgado de Instrucción, Penal y Juvenil N°1 de Puerto Deseado, a cargo de la jueza Stella Marys Inayado y se investigará una presunta infracción a la Ley Provincial N°1764 que regula la protección de la fauna silvestre en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)