Advierten que organismos oficiales no cuentan con acceso a internet

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El corte del suministro informático iniciado a fines de septiembre obligó al personal estatal a costear la conectividad desde sus hogares y bloqueó la emisión digital de documentos y partidas en la zona norte provincial.

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego, conducido por el gobernador Gustavo Melella, acumuló más de dos semanas sin servicio de Internet en diversas oficinas públicas de Ushuaia y Río Grande, lo que alteró la atención presencial y la gestión administrativa provincial.

Desde fines de septiembre, las interrupciones continuas del suministro informático afectaron el funcionamiento operativo de las reparticiones estatales en la capital fueguina y en la zona norte de la provincia, según los registros administrativos de las áreas afectadas.

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El corte en el Ministerio de Educación afectó a 200 agentes en Ushuaia

El Ministerio de Educación en Ushuaia permanece sin conexión a la red desde el 28 de septiembre, situación que forzó el traslado operativo de alrededor de 200 agentes estatales hacia sus domicilios particulares. Los empleados administrativos, funcionarios y el personal comisionado de la cartera educativa asumieron las tareas prioritarias fuera de las sedes oficiales ante la falta de servicio.

En Ushuaia, los trabajadores afectados del Ministerio de Educación utilizaron sus propios equipos de computación, conexiones domiciliarias a Internet y suministro eléctrico particular para sostener la actividad administrativa diaria. La caída de la red impidió además el acceso al Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE), hecho que frenó la carga de movimientos administrativos del personal docente y auxiliar en la provincia.

El apagón informático paralizó al Registro Civil y tres carteras en Río Grande

En Río Grande, la interrupción del servicio informático alcanzó a las delegaciones del Registro Civil, el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud, restringiendo las prestaciones directas al público. En la sede local del Registro Civil, la falta de conectividad bloqueó la expedición digital de partidas de nacimiento, Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y rectificaciones de datos filiatorios.

La afectación simultánea en las dependencias del Gobierno de Tierra del Fuego en Río Grande y Ushuaia interrumpió el circuito de trámites esenciales que requieren validación en línea con plataformas provinciales y nacionales. Esta parálisis técnica en las oficinas públicas ocurre durante un período de restricción financiera admitido por la administración provincial de Gustavo Melella. (Agencia OPI Tierra del Fuego)