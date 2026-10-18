Tomás Cabral fue procesado por abuso sexual y coacción

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El titular del juzgado de instrucción truncadense dictó la medida sin prisión preventiva por hechos denunciados en 2021 contra una trabajadora comunal y ordenó un embargo millonario sobre sus bienes.

Tomás Cabral, actual titular de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, fue procesado en el marco de una causa penal que investiga hechos de abuso sexual y violencia laboral cometidos contra una funcionaria de esa dependencia comunal. La resolución judicial se conoció esta semana a partir de la denuncia radicada originalmente en el año 2021 por la trabajadora afectada.

El juez Pablo Cimini, a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado, firmó el pasado 13 de octubre el procesamiento sin prisión preventiva contra el jefe comunal. La medida judicial encuadra la conducta del funcionario bajo la presunta autoría de los delitos de coacción y abuso sexual simple, tras las presentaciones efectuadas por acoso, maltrato laboral y psicológico.

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Las actuaciones se tramitan bajo el expediente T-53684/21, donde se investigan los episodios denunciados que tuvieron lugar entre el 20 de septiembre de 2021 y finales de ese mismo año dentro del ámbito comunal. Al cierre de este despacho no se habían oficializado pronunciamientos institucionales por parte del Ejecutivo provincial respecto a la situación funcional del comisionado.

El magistrado interviniente dispuso en la misma resolución trabar un embargo sobre los bienes personales del funcionario por una suma de hasta 6 millones de pesos. El juzgado de instrucción truncadense mantiene en curso el avance de las diligencias procesales correspondientes a la etapa investigativa. (Agencia OPI Santa Cruz)