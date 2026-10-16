Detienen a un hombre por abuso sexual frente a la Catedral de Río Gallegos

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La policía provincial arrestó a un sospechoso en la zona céntrica tras la denuncia de una joven de 20 años por un ataque en un espacio público de Río Gallegos.

Efectivos de la Policía de Santa Cruz detuvieron este miércoles por la noche a un hombre en pleno centro de Río Gallegos, acusado de haber cometido un abuso sexual contra una joven de 20 años en las inmediaciones de la Plaza San Martín.

El operativo se concretó frente a la Catedral de la capital provincial, luego de que la víctima alertara a las fuerzas de seguridad sobre el ataque sufrido en la vía pública. Tras la llamada de emergencia, los uniformados desplegaron un operativo cerrojo en el casco céntrico para dar con el sospechoso descripto por la denunciante.

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Al interceptar al sujeto en las inmediaciones la catedral, los agentes procedieron a realizar una requisa preventiva entre sus pertenencias personales. Durante el procedimiento de control, el personal policial secuestró dos cuchillos y una tijera que el individuo llevaba consigo en la vía pública. (Agencia OPI Santa Cruz)