Gustavo Melella analizó la crisis laboral junto a la CGT

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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial y la cúpula sindical analizaron el impacto de las políticas nacionales sobre la producción y los servicios públicos, mientras avanza la reorganización gremial en las delegaciones de Ushuaia y Río Grande.

El gobernador Gustavo Melella encabezó una mesa de trabajo con la cúpula de la Confederación General del Trabajo para evaluar el retroceso del empleo y las dificultades productivas derivadas de las medidas económicas nacionales en Tierra del Fuego. El encuentro concentró el debate en el deterioro de la actividad fabril y en el funcionamiento de las áreas estatales básicas.

Los dirigentes gremiales formalizaron su presencia con el objetivo operativo de normalizar las seccionales de la central obrera en Ushuaia y Río Grande. La comitiva sindical revisó los esquemas de representación territorial frente al escenario de retracción general del mercado laboral formal.

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Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y secretario de Interior de la central obrera, confirmó los ejes de la discusión. “Conversamos sobre la situación propia, crítica de la provincia”, declaró el dirigente al término de las deliberaciones.

El representante sindical valoró las políticas provinciales orientadas a sostener la industria y la agregación de valor local frente al recorte federal. Daer afirmó que “acá hay un Gobernador que está mirando hacia adelante, al futuro del desarrollo de la provincia, que tiene que ver con un desarrollo social”.

Los participantes examinaron el estado de las prestaciones públicas esenciales frente a la coyuntura presupuestaria que impone el gobierno central. El dirigente de Sanidad remarcó que “la salud es un pilar que tiene que ver con el Estado, la educación también”, señalando el impacto que experimentan ambas áreas por los ajustes del orden nacional.

La mesa institucional reunió a la ministra de Salud provincial, Judith Di Giglio, junto a la secretaria general de ATSA Tierra del Fuego, Claudia Etchepare. Participaron además el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Horacio Arreceygor, y el referente de ATSA Zona Sur, Sergio Oyhamburu, quienes coordinarán los pasos administrativos para concretar la reorganización de las delegaciones fueguinas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)