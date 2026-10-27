La Secretaría de Energía reglamentó el régimen de Zona Fría

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El esquema oficial fija un descuento del 50% en gas para la Patagonia y eleva a 500 kWh mensuales el consumo eléctrico subsidiado para 2.371.941 usuarios de 15 provincias del norte del país.

La Secretaría de Energía oficializó la ampliación de los bloques de consumo eléctrico subsidiados y aprobó el nuevo cuadro de bonificaciones tarifarias de gas para la Zona Fría. La medida quedó instrumentada mediante las Resoluciones 299 y 300/2026 publicadas en el Boletín Oficial, tras los acuerdos políticos alcanzados por la administración de Javier Milei con los gobernadores para modificar el régimen de subsidios energéticos.

El reajuste de los límites eléctricos se apoyó en informes técnicos elaborados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y en presentaciones formuladas por las provincias sobre el impacto del acondicionamiento térmico domiciliario. La normativa mantiene la delimitación de las zonas bioambientales vigentes sin alterar su clasificación geográfica, restringiendo la modificación exclusivamente a los topes de consumo que reciben aporte estatal.

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Los hogares categorizados en zonas muy cálidas cuentan desde ahora con un bloque bonificado de 500 kWh por mes entre noviembre y abril bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para las áreas cálidas, el volumen subsidiado es de 300 kWh mensuales durante el año, con un incremento a 370 kWh en diciembre, enero y febrero, alcanzando de manera directa a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande.

La Secretaría de Energía fijó las bonificaciones

La Secretaría de Energía reglamentó paralelamente los descuentos para el suministro por redes de gas natural y propano indiluido amparados en la Ley 27.828 y el Decreto N° 1.266/26. El cuadro regulatorio establece una Bonificación General de Zona Fría con una rebaja del 50% sobre el precio del hidrocarburo para usuarios residenciales y la categoría Servicio General P en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.

El esquema normativo fijó una Bonificación Adicional por Zona Fría del 20% sobre el Precio Anual Uniforme correspondiente a los consumos base subsidiados. Este beneficio complementario alcanza a los usuarios inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) emplazados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI. Para las entidades de bien público y clubes barriales, el beneficio cubre la totalidad del volumen de gas consumido sin topes.

La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética asumió la responsabilidad operativa de procesar el cruce de datos del padrón oficial para determinar los usuarios alcanzados por los descuentos en las facturas. La dependencia gubernamental enviará las nóminas depuradas directamente al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), organismo que notificará a las licenciatarias para hacer efectiva la liquidación.

El texto de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial omitió precisar el costo fiscal total que insumirán estas compensaciones tarifarias y las partidas presupuestarias específicas destinadas a cubrir los consumos. El control final de los cuadros facturados quedará bajo supervisión de las prestatarias y subdistribuidoras que operan en cada jurisdicción del país, según estableció la reglamentación ministerial. (Agencia OPI Santa Cruz)