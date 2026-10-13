El Gobierno promulgó la Ley 27.828 de subsidios al gas

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El nuevo esquema fija un recargo tarifario de hasta 7,5% e impone topes de tres canastas básicas a los hogares añadidos en 2021, mientras preserva compensaciones directas en la Patagonia.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.828 a través del Decreto 1161/2026, publicado oficialmente en el Boletín Oficial, para reestructurar los subsidios energéticos mediante la modificación del artículo 75 de la Ley 25.565. La medida redefine el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y restringe el beneficio automático a las zonas frías incorporadas en 2021, limitando la cobertura a los consumos base de usuarios que acrediten ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales determinadas por el INDEC.

La normativa sostiene el esquema de compensaciones a las distribuidoras por el abastecimiento de gas natural, Gas Licuado de Petróleo (GLP), garrafas y cilindros en la región patagónica, Malargüe y la Puna. Fuera de estas jurisdicciones históricas, la bonificación queda condicionada al empadronamiento en el Régimen de Subsidios Focalizados, requiriendo además Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, Pensión Vitalicia de Guerra o Certificado Único de Discapacidad sujeto a la revisión técnica de la cartera energética.

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El financiamiento del sistema fiduciario se fondeará mediante la aplicación de un recargo de hasta el 7,5% sobre el valor del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, alícuota que deberán percibir los productores y transferir mediante la ARCA hasta el 31 de diciembre de 2031. Quedaron eximidas de este tributo específico las exportaciones de gas natural, el gas natural licuado regasificado y los cargamentos destinados al comercio exterior.

En materia de pasivos del Mercado Eléctrico Mayorista, la Subsecretaría de Energía Eléctrica liquidará los saldos adeudados a distribuidoras y transportistas por emergencias tarifarias previas, asignando esos montos a cancelar deudas con CAMMESA. La compensación exige la renuncia obligatoria a reclamos administrativos o judiciales y cuenta con exención del impuesto a las ganancias. Asimismo, la reforma del artículo 38 de la Ley 24.076 habilita el traslado automático a tarifa del costo de compra del gas, prorroga los beneficios de la Ley 27.191 hasta el 31 de diciembre de 2045 y deroga los Decretos 277/2012 y 929/2013 junto con cuatro artículos de la Ley 27.007. (Agencia OPI Santa Cruz)