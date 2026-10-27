Economía y Finanzas

La UIA confirmó una baja industrial del 3,4% en septiembre

La UIA confirmó la caída de ventas y parálisis productiva - Foto: NA
La UIA confirmó la caída de ventas y parálisis productiva - Foto: NA
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El acumulado fabril de nueve meses profundizó una retracción del 2,8% interanual y se ubicó 11% debajo del bienio 2022-2023, condicionado por retrocesos en la actividad metalmecánica y el sector automotriz.

La producción industrial nacional registró una contracción interanual del 3,4% en septiembre, acompañada por una merma mensual del 0,2% respecto de agosto, de acuerdo con el informe sectorial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y procesado por la Agencia Noticias Argentinas.

El balance acumulado en los primeros nueve meses del año constató una baja fabril del 2,8% frente a igual lapso de 2025 y una pérdida del 11% en comparación con el bienio 2022-2023. En el rubro de la construcción, la venta de insumos cedió un 1% mensual, mientras que los despachos de cemento aumentaron un 14% mensual por la demanda en obras a granel, aunque ambos indicadores sostienen caídas acumuladas de 1,5% y 3% frente a 2025 y se ubican más de un 25% por detrás de 2022.

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La actividad en metales básicos presentó una evolución dispar tras registrar una caída mensual del 4% en la producción de acero frente al incremento idéntico del 4% en aluminio primario durante agosto. Por su parte, la industria metalmecánica avanzó un 2,5% mensual, una recomposición que no alcanzó para compensar la caída previa de agosto y dejó al segmento un 5% por debajo de 2025 y un 18% rezagado respecto de 2022.

Caídas acumuladas en automotrices y energéticas

El informe técnico de la Unión Industrial Argentina precisó que la refinación de petróleo descendió un 5% mensual frente a agosto. Pese a esa contracción puntual, el procesamiento hidrocarburífero conservó una suba acumulada del 6% frente a 2025 y un nivel 16% superior al promedio de 2022.

En el complejo de alimentos y bebidas, las mediciones revelaron incrementos mensuales en bebidas con un 8,5%, faena vacuna con 3,3%, faena porcina con 1,9% y lechería con 0,4%, en contraste con el retroceso del 5% en molienda de oleaginosas. El bloque alimenticio preservó estabilidad respecto de 2025, exhibiendo recuperación en lácteos, porcinos y molienda, mientras que las bebidas y la carne vacuna continúan sin mostrar señales de recomposición productiva.

El ensamblado automotriz subió un 1% frente a agosto pero anotó el nivel más bajo para un mes de septiembre en seis años, con un desplome del 17% en lo que va del año y un 20% respecto a 2022. Paralelamente, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales creció un 1% mensual y consolidó un avance del 5% frente a los registros de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)

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