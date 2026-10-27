Tierra del Fuego quiere regular la ruta comercial entre Punta Arenas y Malvinas

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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial busca inhabilitar en todo el país a las firmas que conecten Punta Arenas con el archipiélago sin aval fueguino, ante la inminente salida del carguero chileno Danstar.

El Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por el gobernador Gustavo Melella, impulsará un proyecto de ley para regular las operaciones marítimas dentro de las 12 millas correspondientes al departamento Islas del Atlántico Sur. La medida oficial busca intervenir sobre la ruta comercial que vincula a las Islas Malvinas con el puerto de Punta Arenas, en Chile.

La iniciativa legislativa establece un régimen sancionatorio contra las compañías navieras y logísticas que naveguen u operen en la jurisdicción sin autorización del Ejecutivo provincial. El texto diseñado por la administración fueguina prevé la detección de las firmas infractoras, la aplicación de penalidades y la prohibición de que esas empresas actúen en cualquier otra parte de la Argentina.

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El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, confirmó el alcance del proyecto en un reporte emitido recientemente y afirmó que “es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur”.

Andrés Dachary cuestionó a la Región de Magallanes

El secretario Andrés Dachary cuestionó a las autoridades de la Región de Magallanes por habilitar el corredor logístico hacia las Islas Malvinas y contrastó las cifras del vínculo comercial binacional. El funcionario de Tierra del Fuego aseguró que “el comercio bilateral entre Chile y Argentina son ocho mil millones de dólares. Todo este quilombo es por 20 millones”.

Respecto a la finalidad del instrumento legal para el departamento Islas del Atlántico Sur, el titular de la cartera internacional explicó que “buscamos contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate para una ley eficaz. Si apoyás el reclamo argentino, implica reconocer su soberanía y jurisdicción. No podés tener un equilibrio de negociar con el pretendido gobierno de las islas y a su vez estar a favor de Argentina”.

El conflicto jurisdiccional se origina ante la programación de zarpe en el plazo de un mes del buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para 1.389 toneladas que cubrirá el trayecto desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas. La embarcación transportará alimentos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada bajo una operatoria que las autoridades chilenas encuadran como un acuerdo entre privados. (Agencia OPI Tierra del Fuego)