Ministerio de Energía convoca a operadoras en Ushuaia

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(OPI TdF) – La empresa estatal y la cartera energética reunirán a operadoras privadas, sindicatos y provincias productoras durante dos jornadas para revisar la carga tributaria, el nivel de reservas y la reactivación de los yacimientos convencionales.

Terra Ignis Energía y el Ministerio de Energía realizarán en Ushuaia un encuentro del sector público y privado durante los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre para evaluar la situación de las cuencas hidrocarburíferas maduras del país. La convocatoria abordará la política tributaria, el estado de las reservas, los esquemas de regalías y la atracción de capitales para sostener la extracción convencional.

En Av. Maipú 1255, sede de la Fábrica de Talentos, el presidente de Terra Ignis Energía, Maximiliano D’Alessio, afirmó que “las cuencas maduras siguen teniendo un gran potencial para generar producción, inversiones y empleo. Desde Terra Ignis queremos impulsar una agenda federal que reúna a las provincias productoras y al sector privado para compartir experiencias y pensar nuevas oportunidades para los hidrocarburos convencionales”.

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El Ministerio de Energía y Terra Ignis

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, y el directorio de Terra Ignis Energía definieron en Ushuaia la revisión de las condiciones regulatorias y fiscales para frenar el declive de los yacimientos convencionales y sostener los puestos de trabajo. La titular de la cartera energética provincial sostuvo que “la reactivación de las cuencas maduras es uno de los desafíos que tenemos por delante las provincias productoras. Necesitamos discutir herramientas que permitan sostener la producción convencional, promover nuevas inversiones y preservar el empleo. Este encuentro es una oportunidad para compartir experiencias y avanzar en una agenda energética federal que contemple las particularidades de cada provincia y el potencial de sus recursos”.

La gerenta Legal e Institucional de Terra Ignis Energía, Verónica Tito, precisó los alcances regulatorios del temario y señaló que “repensar las cuencas maduras también implica discutir las condiciones económicas y regulatorias que necesita el sector para recuperar competitividad. Queremos poner sobre la mesa temas concretos como los impuestos, las regalías, las inversiones y el empleo, y avanzar en una agenda federal que permita impulsar la reactivación de la producción convencional”.

El cronograma oficial en Ushuaia incluye paneles sobre el desarrollo offshore en la Cuenca Austral, la incorporación de tecnología, la cadena de proveedores, la situación de las compañías de servicios petroleros y la gestión ambiental. Las dos jornadas requerirán inscripción previa para autoridades nacionales y provinciales, operadoras de hidrocarburos, empresas estatales de energía, cámaras empresarias, universidades y organizaciones sindicales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)