Un detenido de 38 años murió en una comisaría de Río Gallegos

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El hombre de 38 años fue apresado tras una denuncia por violencia de género en el barrio San Benito, sufrió una descompensación durante el traslado policial y perdió la vida en la dependencia.

Efectivos de Gendarmería Nacional asumieron en Río Gallegos la investigación por la muerte de Carlos Ferrel Gilmar, de 38 años y nacionalidad boliviana, ocurrida en la División Comisaría Séptima durante la jornada del viernes, según se informó oficialmente. El hombre falleció en la sede policial luego de ser reducido y trasladado por personal de seguridad.

El procedimiento se inició cuando un niño acudió al gimnasio del barrio San Benito para alertar que su madre sufría agresiones físicas en su domicilio. Agentes municipales dieron aviso a la policía provincial, que se desplazó hasta un complejo de departamentos ubicado en la manzana 71 de ese sector para intervenir ante el requerimiento por violencia de género.

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En el inmueble, la mujer identificada con las iniciales L.P.R., de 36 años, presentaba una lesión en el labio inferior y solicitó el retiro del agresor. El informe de la División Comisaría Séptima consignó que el centro de despacho recibió una alerta sobre un hombre que estaría agrediendo físicamente a una mujer y que los uniformados hallaron al sujeto “muy agresivo y aparentaba estar bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas”.

El Juzgado de Instrucción N° 3 apartó a la policía de Río Gallegos

El Juzgado Provincial de Instrucción N° 3 de Río Gallegos puso las actuaciones sumariales a cargo de Gendarmería Nacional tras el deceso de Carlos Ferrel Gilmar en la División Comisaría Séptima. La intervención de la fuerza federal respondió a una solicitud de la propia repartición policial luego de que el aprehendido perdiera la vida pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Previamente, ante la imposibilidad inicial de reducir al implicado en el barrio San Benito, los agentes habían requerido el apoyo del Comando de Patrullas, cuyos efectivos concretaron la aprehensión e iniciaron el traslado en móvil policial. Durante ese trayecto hacia la seccional el detenido se desvaneció y, tras las prácticas de reanimación con resultado infructuoso, se constató su fallecimiento dentro de la comisaría.

La institución policial comunicó que “ante la gravedad de lo sucedido, y con el objetivo de garantizar la mayor transparencia, objetividad e independencia en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho, la institución requirió al Juzgado Provincial de Instrucción N°3 la intervención de fuerzas federales para llevar adelante las diligencias investigativas de rigor”. En el mismo parte oficial, la fuerza expresó su “confianza en el accionar profesional de los efectivos involucrados” para el desarrollo de las pericias dirigidas a los familiares y la comunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)