El comercio en Santa Cruz acumula quince meses de caída

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El relevamiento de la entidad empresaria provincial revirtió la moderación de agosto, ubicó el desplome de alimentos en su piso histórico y reflejó el cierre de cadenas comerciales junto a la pérdida de puestos laborales.

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) informó que el Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) registró en septiembre de 2026 una caída interanual del 11,0% en la provincia de Santa Cruz. El indicador arrojó una retracción intermensual desestacionalizada del 0,2% y una baja acumulada del 8,3% durante los primeros nueve meses del año, completando quince meses consecutivos sin variaciones interanuales positivas.

La contracción de septiembre de 2026 profundizó en más de seis puntos el retroceso de agosto (-4,6%) y se posicionó como el tercer peor registro del año detrás de febrero y julio (-12,3% en ambos meses). El documento técnico vinculó este resultado con el cierre de una gran superficie comercial y de las sucursales de la principal cadena de farmacias en el territorio provincial.

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El retroceso comercial coincidió con la contracción del mercado laboral registrado en el sector privado santacruceño. Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) citados en el informe precisaron que el empleo privado formal en Santa Cruz acumuló una pérdida del 16,4% entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

El rubro Alimentos y Bebidas lideró el desplome comercial en Santa Cruz

El sector de Alimentos y Bebidas encabezó la caída de la actividad en Santa Cruz durante septiembre de 2026 con un desplome interanual del 17,0%, una merma mensual del 3,1% y una baja acumulada del 11,8%. La cifra perforó el piso histórico de la serie estadística de la Federación Económica de Santa Cruz, que se había registrado en enero de 2026 con -16,8%.

El rubro Servicios anotó una caída interanual del 15,8%, un retroceso mensual del 4,1% y un acumulado anual del -12,1%, traccionado por la baja de visitantes entre temporadas y la reducida conectividad aérea hasta fines de noviembre. En Farmacia y Perfumería las ventas bajaron 13,4% interanual (+1,1% mensual y -10,3% acumulado), sin que el cierre de la principal cadena provincial en agosto mejorara la facturación de los locales restantes.

Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles retrocedió 4,7% interanual (+3,1% mensual y -2,5% acumulado) ante la escasez de obras, endeudamiento familiar y falta de cuotas sin interés. Calzado, Indumentaria y Textiles fue el único bloque con suba interanual (+1,1%, +1,5% mensual y -1,7% acumulado) al compararse contra el piso de septiembre de 2025 (-26,7%), en un contexto de embargos por deudas fiscales y competencia de plataformas extranjeras.

Las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz descartaron inversiones

El 63,5% de las empresas relevadas en Santa Cruz por la Federación Económica de Santa Cruz afirmó que su situación económica empeoró en septiembre de 2026 frente al año anterior, superando los registros de agosto (48,4%) y mayo (51,0%). En contrapartida, el 31,7% de los comercios indicó que su actividad se mantuvo igual y el 4,8% reportó mejoras operativas.

Las proyecciones positivas para los próximos doce meses descendieron al 27,9% de las firmas consultadas, frente al 41,0% medido en agosto y al 59,8% de mayo. Respecto a la decisión de capitalización, el 69,2% de los empresarios consideró que no es un buen momento para realizar inversiones, el 23,1% no precisó respuesta y el 7,7% evaluó favorablemente el contexto.

El estudio estadístico de la FESC, procesó 104 casos provinciales mediante cuestionarios aplicados entre el 1 y el 16 de octubre de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)