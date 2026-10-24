Santa Cruz acordó un adelanto de regalías mineras por US$ 8 millones

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El Ejecutivo provincial formalizó mediante el decreto 1101 un anticipo en pesos equivalente a ocho millones de dólares con la operadora del yacimiento Cerro Negro para afrontar el cierre financiero del año.

El gobierno de Santa Cruz formalizó con la empresa Oroplata, operadora del yacimiento Cerro Negro, un acuerdo de anticipo financiero por el equivalente en pesos a US$ 8 millones a cuenta de futuras regalías mineras, con el propósito de contar con liquidez operativa en el último bimestre del año. El esquema se respaldó administrativamente mediante el Decreto N° 1101 con fecha del 22 de octubre, luego de que la administración del gobernador Claudio Vidal planteara a la compañía la existencia de dificultades financieras en las cuentas públicas.

Los fondos se liquidarán en moneda nacional bajo la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil anterior a la transferencia. La suma ingresará de manera directa a una cuenta oficial de la Tesorería General de la provincia y quedará asignada de forma exclusiva a las obligaciones que genere la explotación minera de Cerro Negro, quedando expresamente prohibida su aplicación a otras deudas o compensaciones estatales. La rúbrica del instrumento contó con la intervención del ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y del titular de la cartera de Energía y Minería, Jaime Álvarez.

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La restitución del anticipo se ejecutará a partir del 1 de febrero de 2027 mediante deducciones graduales sobre las liquidaciones de regalías que presente la firma Oroplata, a razón de un esquema ordinario de US$ 1 millón por cada período exigible hasta completar el total adelantado. El instrumento legal contempló además la conformación de una mesa técnica de trabajo sectorial orientada a evaluar empleo local, proveedores santacruceños, seguridad, infraestructura y régimen regulatorio.

Oroplata fijó cláusulas de recupero acelerado

La operadora minera Oroplata estableció en el convenio con la provincia de Santa Cruz salvaguardas contractuales que le permitirán descontar el saldo pendiente contra el 100% de las regalías corrientes si la administración provincial aplica incrementos en las cargas tributarias que impacten en su esquema de costos, o si la compañía determina la paralización, suspensión temporal o cierre de faenas en el yacimiento Cerro Negro.

El esquema financiero suscripto por el Ejecutivo provincial replica el mecanismo de adelanto de recursos aplicado durante septiembre con la empresa Minera Santa Cruz, concesionaria del proyecto Mina San José. (Agencia OPI Santa Cruz)