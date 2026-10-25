Santa Cruz

División Cibercrimen secuestró equipos en dos viviendas de Río Gallegos

División Cibercrimen secuestró equipos en dos viviendas de Río Gallegos
División Cibercrimen secuestró equipos en dos viviendas de Río Gallegos
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El personal especializado intervino en domicilios del barrio San Benito y del sector de calle Las Piedras. Un hombre mayor de edad fijó domicilio y los aparatos electrónicos quedaron sujetos a pericias técnicas.

Efectivos de la División Cibercrimen ejecutaron dos allanamientos en Río Gallegos, según se informó de manera preliminar, por una investigación sobre presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil. Las medidas operativas fueron ordenadas por la autoridad judicial interviniente con la finalidad de recolectar pruebas vinculadas a los hechos investigados en la capital de Santa Cruz.

Los procedimientos se desarrollaron en dos viviendas particulares situadas en el sector de la calle Las Piedras y en el barrio San Benito. Durante las requisas domiciliarias, los agentes procedieron al secuestro de diversos soportes tecnológicos considerados de interés para la causa, entre los que se contabilizaron teléfonos celulares, unidades de almacenamiento universal en serie (USB), una tarjeta de memoria y un reproductor multimedia.

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La totalidad del equipamiento informático y de telefonía móvil incautado en ambos inmuebles fue resguardada para su incorporación al peritaje técnico correspondiente. Al cierre de las diligencias, un hombre mayor de edad estableció domicilio formal y quedó a disposición de la autoridad judicial competente. (Agencia OPI Santa Cruz)

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