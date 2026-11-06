Tierra del Fuego proyecta emitir Letras por déficit

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(OPI TdF) – El Ministerio de Economía expuso un déficit de $100.000 millones, mientras la cartera social confirmó que 9.000 familias reciben asistencia en comedores de Río Grande, donde la demanda se duplicó durante el último año.

El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo, presentó ante las comisiones de la Legislatura provincial un plan de financiamiento que evalúa la emisión de Letras para cubrir el déficit financiero de las cuentas públicas en el proyecto del presupuesto 2027.

La legisladora Victoria Vuoto, vicepresidenta primera de la Cámara legislativa por el bloque del PJ, advirtió que “estamos en etapa de análisis del presupuesto y hay que recordar que este año estamos funcionando con un presupuesto reconducido”. La representante parlamentaria remarcó la obligación de revisar el comportamiento del mercado financiero antes de autorizar cualquier colocación de títulos provinciales.

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Financiar el déficit fiscal

El Ministerio de Economía fijó en $100.000 millones el desequilibrio financiero proyectado para el ejercicio 2027 en Tierra del Fuego. La cartera económica planea absorber $60.000 millones mediante modificaciones a la ley tarifaria provincial y cubrir los $40.000 millones restantes a través de la colocación de deuda en el mercado de capitales.

La conducción económica provincial detalló la estructura de financiamiento requerida para equilibrar las cuentas públicas durante el primer encuentro de la comisión legislativa:

Concepto fiscal Monto proyectado Déficit financiero total $100.000 millones Reducción por revisión tarifaria $60.000 millones Financiamiento restante con Letras $40.000 millones

La cartera ministerial indicó que la provincia mantiene un “déficit de $100.000 millones, de los cuales podrían llegar a reducir $60.000 millones con la propuesta que trajeron de revisión de la ley tarifaria, mientras que los $40.000 millones restantes necesitarían una fuente de financiamiento”. Frente a este esquema, Victoria Vuoto sostuvo: “Analizamos la propuesta que trajo el Ejecutivo provincial, que contempla distintas situaciones en las que se están pensando fuentes de financiamiento, como por ejemplo la emisión de letras para poder cubrir el déficit que tiene la provincia. Es una herramienta que se ha utilizado muchas veces en Tierra del Fuego, pero tenemos que ver qué posibilidades concretas existen hoy en el mercado para realizar esas emisiones”.

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, expuso ante los legisladores provinciales que 9.000 familias reciben asistencia alimentaria directa en comedores comunitarios de Río Grande. Los registros oficiales presentados por la funcionaria comprobaron que la demanda asistencial duplicó su volumen en la ciudad durante el último año de gestión.

La titular de Bienestar Ciudadano expuso el cuadro asistencial ante los diputados provinciales y afirmó que en Río Grande “hay 9.000 familias que están siendo asistidas por comedores. Se duplicó la asistencia en la ciudad en un año. Es impresionante”. La exposición formó parte de los informes sectoriales requeridos por los bloques legislativos durante la apertura formal del debate presupuestario.

Victoria Vuoto señaló que la Legislatura provincial tomará como parámetro las últimas ejecuciones presupuestarias de Tierra del Fuego para definir las prioridades del gasto público. La legisladora concluyó que “es importante tomar como base las últimas ejecuciones presupuestarias de la provincia para ver efectivamente cómo se comportaron la demanda y las prioridades”, mientras el Parlamento mantiene abierta la discusión en comisiones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)