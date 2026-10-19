Las ventas cayeron 1,4% en el Día de la Madre

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El relevamiento de la entidad mercantil registró un ticket de compra promedio de $63.197 y confirmó el quinto año consecutivo de retroceso en las ventas de los comercios minoristas pymes durante la celebración familiar.

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración del Día de la Madre registraron una contracción del 1,4% en comparación con el festejo del año 2025, según un informe estadístico difundido recientemente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este retroceso, la actividad mercantil vinculada a la fecha acumuló su quinto período anual consecutivo con variaciones negativas.

El ticket de ventas promedio se posicionó en $63.197, un valor que, de acuerdo con el informe técnico oficial, confirma que el público orientó sus decisiones hacia bienes de menor valor unitario en lugar de comprometer desembolsos de mayor envergadura. El relevamiento constató que la financiación mediante planes de cuotas y las promociones comerciales operaron como los mecanismos centrales utilizados por los locales para amortiguar la merma operativa y sostener niveles mínimos de liquidez corriente.

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La evaluación sobre la incidencia del festejo evidenció que para el 39,9% de los propietarios mercantiles el resultado tuvo un impacto moderado en su facturación mensual, mientras que un 31,7% consideró que la fecha sumó ingresos sin modificar la tendencia de fondo. A su vez, el 19,3% de los establecimientos encuestados reportó un impacto nulo en sus operaciones y solo el 9% definió la jornada como un factor determinante para traccionar el volumen de ventas del mes.

CAME constató que la mayoría de los rubros retrocedió en su facturación

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa detalló que cuatro de los seis sectores relevados experimentaron caídas interanuales en sus niveles de despacho a precios constantes. La contracción más pronunciada se produjo en el segmento de electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video con un descenso del 3,6% y un ticket promedio de $72.581, seguido por el rubro de equipos periféricos, accesorios y celulares, que exhibió una merma del 3,2% con un consumo medio de $60.089.

En el segmento de cosméticos y perfumería, las operaciones retrocedieron un 3,2% frente al ciclo anterior, registrando simultáneamente el ticket promedio más elevado del informe con un importe de $88.000 a precios corrientes. Por su parte, la división de calzado y marroquinería anotó una baja del 2,2% medido a valores reales, con una erogación media situada en $67.332 por operación formalizada.

Las expectativas mercantiles cerraron con saldo dispar y dos sectores en alza

El informe de la entidad empresaria verificó que únicamente dos ramas comerciales lograron variaciones interanuales positivas durante la festividad. El rubro indumentaria presentó una suba marginal del 0,1% junto a un ticket promedio de $55.416, mientras que las librerías tuvieron un avance del 3,4% con una media transaccional de $37.638, configurando el valor unitario más bajo relevado en la medición técnica.

Respecto a las previsiones comerciales, el 51,3% de los comerciantes señaló que los resultados coincidieron con sus cálculos previos, el 32,5% vendió por debajo de lo previsto con un 29,4% peor y un 3,1% mucho peor, mientras que el 16,2% superó sus proyecciones con un 15,2% mejor y un 1% mucho mejor, cerrando la fecha con un comportamiento adaptado a presupuestos familiares acotados (Agencia OPI Santa Cruz)