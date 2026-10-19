ATE rechaza el plan de retiros voluntarios de Milei

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El gremio estatal repudió el Decreto 1203/2026 que abarca a más de veintiún mil agentes públicos e impone ocho años de inhabilitación para reingresar al Estado nacional, convocando a una protesta frente a la residencia presidencial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de forma categórica el régimen de retiros voluntarios dispuesto por el Gobierno nacional para la Administración Pública Nacional. La conducción sindical convocó a una movilización a la residencia presidencial para el miércoles 21 de octubre a las 17 bajo la consigna “No se aguanta más“.

La determinación gremial respondió a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1203/2026, norma rubricada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. El instrumento oficializa el esquema para tres grupos de beneficiarios y fija distintas modalidades de compensación económica, alcanzando a un universo de 21.187 trabajadores.

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ATE denuncia despidos encubiertos y bloqueos laborales por ocho años

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la normativa gubernamental como un mecanismo de presión directa contra la planta estatal. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más. Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos“, sostuvo el dirigente.

El sindicato puntualizó que los agentes que acepten el retiro quedarán inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional por un lapso de 8 años, al tiempo que las vacantes generadas quedarán suprimidas. Quienes ejerzan mandatos gremiales o mantengan candidaturas a delegados deberán dimitir formalmente a sus fueros para acceder al beneficio. Aguiar remarcó: “Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”.

El gremio traslada la protesta sindical a la Quinta de Olivos

La conducción nacional de ATE ratificó la concentración hacia la Quinta Presidencial de Olivos argumentando la ausencia de actividad en la sede gubernamental central. “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar“, aseveró Aguiar, tras advertir: “Nuestro rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno es total. Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque“.

La medida de fuerza sumará reclamos por el deterioro de los salarios frente a la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el pluriempleo, la falta de renovación de contratos y los despidos en el Estado nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)