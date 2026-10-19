Acusaciones de corrupción marcan el primer debate en Brasil

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Los postulantes a la Presidencia se imputaron vínculos con empresarios investigados y milicias armadas en su primer cruce televisivo directo, tras una primera vuelta separada por menos de dos puntos porcentuales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, y el senador opositor del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, se enfrentaron en los estudios de la cadena Band en São Paulo mediante acusaciones recíprocas de corrupción, nexos familiares con investigadores judiciales y financiamiento empresarial. El encuentro televisivo representó el primer cruce presencial entre ambos postulantes tras evitarse en la fase inicial de la campaña, a una semana de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

Durante el bloque inicial del encuentro, el titular del Ejecutivo brasileño vinculó a su contrincante con sectores ligados a las organizaciones paramilitares y afirmó su decisión de mantenerse alejado de los “milicianos”. En respuesta directa, el legislador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuestionó el prontuario judicial del Partido de los Trabajadores (PT) y exhibió ante las cámaras el término “corruPTo”, resaltando la sigla de la agrupación oficialista.

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La ofensiva opositora se dirigió hacia el entorno directo del jefe de Estado al señalar a su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, por presuntos lazos con personas bajo escrutinio de la Justicia. Dentro de ese esquema, el candidato del Partido Liberal nombró a Roberta Luchsinger, apuntada por sus contactos con la familia presidencial.

El mandatario rechazó las imputaciones sobre su núcleo familiar, precisó que el expediente sobre Roberta Luchsinger se encuentra bajo la órbita exclusiva de la Policía Federal y respaldó que su hijo comparezca a declarar ante las autoridades competentes.

Disputa por los 134 millones de reales del Banco Master y política exterior

La tensión en el estudio de São Paulo escaló al abordarse la situación del empresario Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, y el fondeo de una producción audiovisual biográfica sobre el exmandatario Jair Bolsonaro. El líder oficialista exigió explicaciones públicas sobre una presunta solicitud de 134 millones de reales destinada a financiar el largometraje titulado Dark Horse.

Tras la defensa del proyecto cinematográfica por parte del senador, ambos candidatos se adjudicaron vínculos con hombres de negocios sometidos a investigaciones judiciales. En ese tramo, el presidente de Brasil apuntó contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hermano del postulante opositor, a quien acusó de conspirar contra el Estado brasileño desde Estados Unidos, y sostuvo que su rival electoral “miente más que su padre”.

Reforma constitucional de seguridad y cronograma hacia el 25 de octubre

En el apartado de seguridad pública, el representante del Partido Liberal prometió catalogar como organizaciones narcoterroristas al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias armadas en caso de asumir la Presidencia. Su plataforma operativa plantea endurecer la respuesta estatal y recuperar el control territorial de las zonas urbanas y de los establecimientos penitenciarios dominados por facciones criminales.

Frente a ese planteo, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva dictaminó que las administraciones de los estados brasileños fracasaron en la contención del delito y exigió una mayor intervención del Gobierno federal de Brasil. El gobernante cuestionó el bloqueo de los bloques opositores al proyecto de reforma constitucional impulsado por su gabinete para ampliar las facultades nacionales en la coordinación de seguridad.

El cruce televisivo se produjo tras una primera vuelta electoral en la que Flávio Bolsonaro lideró el escrutinio con el 47,03% de los sufragios válidos, superando el 45,16% cosechado por el actual mandatario. Ambos candidatos volverán a enfrentarse el viernes 23 de octubre en el debate organizado por la cadena TV Globo, última instancia televisiva previa a los comicios definitivos del domingo 25 de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)