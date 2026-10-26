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Hoy se conmemora el día de la Libertad de Prensa. La declaración de Windhoek conmemora el aniversario de la adopción del histórico documento en Namibia en 1991, que promueve una prensa libre, independiente y pluralista.

Pero la prensa no es prensa y mucho menos libre bajo los gobiernos que no tiene respeto por la libertad de expresión como son, puntualmente, los gobiernos del presidente Javier Milei y del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Milei dijo que los periodistas que lo criticaron por el caso “$LIBRA” “se tienen que quemar en la hoguera” y los calificó como “ensobrados, corruptos e hijos de puta”. En Río Gallegos, con motivo de la información que buscaban los medios de comunicación por la desaparición de dos hermanitos en la Toma de agua en Güer Aike, la titular del aparato de comunicación del gobierno provincial, Irene Stur, le impidió el ingreso a periodistas y medios privados y solo permitió el ingreso de LU14 y Canal 9, medios provinciales.

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Ambos, el gobierno nacional y provincial, son dos émulos del chavismo retro en materia de comunicación institucional. El presidente es un desbocado, irrespetuoso, reactivo desmesurado, acrítico, violento, desequilibrado y ofende al que lo investiga, critica o está en desacuerdo con él; igual que Chávez y Maduro.

En Santa Cruz el gobierno provincial padece el mismo problema, desprecia a la prensa que no sea la subvencionada por pauta oficial. Tiene como responsable en el ámbito de la comunicación a una mujer que ha pasado por todos los oficialismos provinciales y ninguna universidad, teniendo como máxima proeza haberse desarrollado en Redacciones y radios K, como una idónea, sin ningún título habitante, pero una gran habilidad para facturar.

Por este motivo, tanto a Milei como a Vidal no le podemos pedir que tenga conciencia lo que vale y equivale la “Libertad de Prensa”, son palabras demasiado extrañas a su cultura cívica y política y absurdas a su comportamiento institucional.

El “Día de la Libertad de Prensa” según la definición oficial es el derecho de los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos a investigar, publicar y difundir información, noticias y opiniones a través de diversos medios (impresos, radiales, televisivos o digitales) sin sufrir interferencias, censura o represalias por parte del Estado u otros actores de poder.

Ni Milei ni Vidal, lo pueden entender. (Agencia OPI Santa Cruz)