Brasil lideró la llegada y salida de turistas en septiembre de 2026

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El ingreso de extranjeros creció un 15,3% interanual y las salidas de residentes bajaron un 13,2%, pero la balanza física sumó un déficit total de 314.100 visitantes al contabilizar a los excursionistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Argentina registró un saldo deficitario de 180.800 turistas internacionales durante septiembre de 2026, producto de la diferencia entre los 613.100 residentes que viajaron al exterior y los 432.200 turistas extranjeros que ingresaron al país. De acuerdo con el reporte oficial de estadísticas de turismo internacional, la llegada de turistas no residentes experimentó una suba del 15,3% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los viajes de argentinos hacia otros países marcaron una contracción interanual del 13,2%.

Al incorporar en la medición a los excursionistas, definidos técnicamente por el organismo estadístico como aquellos visitantes que cruzan la frontera sin pernoctar en el destino, el flujo receptivo total alcanzó las 733.600 personas, lo que representó un incremento del 14,2% frente a septiembre de 2025. En contrapartida, las salidas internacionales totales de residentes sumaron 1.047.700 visitantes, reflejando un retroceso interanual del 13% y consolidando un saldo neto negativo de 314.100 visitantes en el noveno mes del año.

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En la distribución geográfica del turismo receptivo, Brasil encabezó el flujo de arribos hacia el territorio nacional con 113.800 turistas, escoltado por Uruguay con 78.100 y el bloque estadístico denominado “Resto de América” con 59.800 personas. Respecto de la demanda emisiva de los residentes argentinos, el relevamiento oficial determinó que los principales destinos elegidos en el período fueron Brasil con 124.000 turistas, Europa con 94.000 y el resto del continente americano con 88.800 viajeros.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos precisó además la estructura operativa de las vías de transporte utilizadas durante septiembre de 2026 en todas las terminales del país. Entre los turistas extranjeros que arribaron a la Argentina, el 52,9% ingresó por vía aérea, el 34,8% lo hizo por pasos terrestres y el 12,4% utilizó la vía fluvial o marítima, en tanto que el 59,4% de los residentes argentinos salió del país en avión, el 32,9% se trasladó por tierra y el 7,7% restante egresó mediante transporte fluvial o marítimo. (Agencia OPI Santa Cruz)