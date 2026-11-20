- Publicidad -

Durante un acto en el Palacio de Planalto, el mandatario brasileño respaldó el proyecto de ley que se debate en el Senado para sostener el presupuesto de 2027 y el equilibrio de las cuentas públicas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este jueves su plan de ajuste de las cuentas públicas orientado a incrementar la recaudación fiscal y rechazó las exigencias del mercado financiero para reducir el gasto estatal mediante el recorte de programas y garantías ciudadanas. Durante una ceremonia realizada en el Palacio de Planalto, el mandatario sostuvo que la disciplina en las finanzas públicas constituye una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y no una imposición externa de los operadores financieros.

Al reivindicar el compromiso oficial con el equilibrio presupuestario, el jefe de Estado descartó de plano cualquier modificación regresiva en materia de asistencia o garantías laborales. “Mientras yo sea presidente de la República no habrá disminución de los derechos que el pueblo brasileño conquistó en este país. No hay ninguna posibilidad”, afirmó ante los presentes en la sede gubernamental.

- Publicidad -

La toma de posición del Ejecutivo ocurre en medio de las tensiones políticas desatadas por el tratamiento legislativo en el Senado de un proyecto de ley destinado a asegurar los recursos financieros indispensables para ejecutar el presupuesto de 2027. El debate parlamentario de esta iniciativa oficial generó cuestionamientos y diferencias entre diversos sectores políticos.

El debate en el Senado de Brasil

Frente a las críticas surgidas durante la tramitación parlamentaria, Luiz Inácio Lula da Silva confrontó directamente con los sectores financieros que reclaman una contracción del gasto público en Brasil. “No es el mercado el que desea el control. Quien desea el control fiscal soy yo. Quien desea una economía seria soy yo. Quien tiene que tener responsabilidad fiscal es el Gobierno”, sostuvo el mandatario al defender su agenda de crecimiento económico y desarrollo nacional.

El presidente brasileño atribuyó las fricciones políticas en torno al proyecto a la falta de información y de discusión previa sobre los alcances de la norma impulsada por el Ejecutivo para garantizar el financiamiento de las políticas públicas y cumplir con las metas fiscales proyectadas para el próximo año. “Tenemos mucha experiencia para demostrar que tenemos responsabilidad fiscal”, agregó Lula da Silva mientras la iniciativa continúa su debate en la Cámara alta brasileña. (Agencia OPI Santa Cruz)