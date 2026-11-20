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La Casa Blanca designó a Kirsten Davies tras una semana marcada por caídas en servicios de Microsoft, redes bancarias y comunicaciones confidenciales de la Agencia de Seguridad Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó este jueves al director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, luego de que una cadena de fallos tecnológicos afectara el transporte aéreo, la actividad bancaria y los sistemas de defensa. Para reemplazarlo, el mandatario designó a Kirsten Davies, actual directora de información del Departamento de Defensa, cuyo nombramiento requiere la confirmación del Senado.

La salida del funcionario ocurre tras una semana de fuertes cuestionamientos contra la administración estadounidense por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Una interrupción de alcance global impactó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, mientras que graves fallos en las comunicaciones obligaron a paralizar los vuelos en tierra a escala nacional, perturbando cerca de 20.000 vuelos en todo el territorio estadounidense.

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El colapso operativo también alcanzó al sistema financiero y a la inteligencia militar. Miles de clientes reportaron imposibilidad de acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos, al tiempo que quedó fuera de servicio la red interna de comunicaciones de carácter altamente confidencial utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

El reemplazo en la Oficina Nacional de Ciberseguridad

Sean Cairncross encabezaba la Oficina Nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos desde agosto de 2025, período en el cual su gestión impulsó en marzo de este año una estrategia nacional enfocada prioritariamente en las medidas ciberofensivas. De acuerdo con un informe publicado por el medio Politico, pese a la falta de experiencia técnica o en ciberseguridad del funcionario saliente, su dependencia había resultado útil para conducir los debates sobre la regulación de modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes.

Según consignó el portal Axios, la elección de Kirsten Davies busca cubrir el vacío dejado tras la crisis operativa con un perfil proveniente de la estructura informática del Departamento de Defensa. La nominación oficial aguarda ahora el tratamiento y la aprobación correspondiente por parte de la Cámara alta estadounidense para formalizar su asunción al frente del organismo. (Agencia OPI Santa Cruz)