ADOSAC advierte una pérdida salarial superior al 10 por ciento

- Publicidad -

La conducción del sindicato docente advirtió que los haberes acumulan un retroceso frente a los precios de septiembre y condicionó el avance de las titularizaciones a la preservación de la totalidad de los cargos.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) solicitará la restitución de la cláusula gatillo y una recomposición en los haberes durante la audiencia paritaria programada para el jueves 29 de octubre en la provincia de Santa Cruz. El secretario general de ADOSAC, César Alegre, confirmó que el planteo busca equiparar los sueldos con el índice inflacionario mensual para evitar el deterioro de los ingresos del sector frente al incremento de precios.

El dirigente gremial expuso el retroceso del poder adquisitivo docente al señalar que “necesitamos la cláusula gatillo y la recomposición salarial porque estamos en una situación difícil. Estamos perdiendo hoy con la inflación de septiembre y ya en proyección vamos a estar perdiendo más del 10%”. Una vez finalizada la negociación del jueves con el Ejecutivo provincial que encabeza el gobernador Claudio Vidal, el congreso provincial del sindicato sesionará el lunes 2 de noviembre para resolver las medidas a adoptar en la pauta salarial.

- Publicidad -

En el pliego de demandas laborales e infraestructura, la entidad sindical exigirá que exista “mayor inversión en los edificios escolares. Hay que hacer escuelas también. Los problemas edilicios continúan”. Asimismo, la representación gremial requerirá en la mesa de negociación avanzar con los procesos de titularizaciones docentes bajo la condición expresa de que “no se pierda ningún puesto de trabajo”. (Agencia OPI Santa Cruz)