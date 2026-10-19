Unos 1899 abogados sufragan en tres sedes de Santa Cruz

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Cuatro listas disputan la representación profesional en el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces nacionales, con mesas habilitadas en Río Gallegos y Caleta Olivia para definir los mandatos de los próximos cuatro años.

Un total de 1899 abogados matriculados en el fuero federal de Santa Cruz acuden a las urnas este martes 20 de octubre, entre las 9 y las 18 horas, para elegir a los delegados estamentales ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los comicios renuevan los mandatos de la abogacía organizada en el cuerpo colegiado responsable de la administración presupuestaria del Poder Judicial de la Nación y de sustanciar los concursos y procesos disciplinarios de magistrados.

El padrón de la jurisdicción santacruceña quedó distribuido en tres puntos de sufragio simultáneos. La Asociación de Abogados de Río Gallegos nuclea el volumen principal con 1087 electores, seguida por la sede del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz con 605 electores en la capital provincial, y el Juzgado Federal de Caleta Olivia, donde permanecen habilitados 207 electores de la zona norte.

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La contienda nacional reúne a cuatro nóminas oficializadas para cubrir las vocalías del organismo durante el período de cuatro años. Entre las opciones inscriptas figura la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, boleta que postula a Alberto “Nacho” Biglieri junto a la abogada sanjuanina Claudia Sarmiento, apoyada por espacios como Abogados en Acción —conducido por la consejera Jimena de la Torre— y Abogados por Argentina.

Lista 3 impulsa reformas en concursos ante el Consejo de la Magistratura

La postulación de la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía en Santa Cruz formalizó una plataforma de siete puntos orientada a modificar las pautas de evaluación de jueces, fijar esquemas de rendición de cuentas e intervenir sobre la liquidación de honorarios judiciales. La nómina propone restringir la discrecionalidad en los exámenes técnicos y equiparar el puntaje otorgado al ejercicio profesional independiente frente a los antecedentes de la carrera interna de los tribunales.

Respecto del esquema de selección, Biglieri planteó acotar la incidencia de las entrevistas personales en la calificación final y jerarquizar la trayectoria litigante. Por su parte, Sarmiento afirmó: “Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales. Sabemos lo que significan las demoras, las dificultades para cobrar nuestros honorarios y la falta de respuestas. Por eso es importante que participemos de esta elección y que nuestros representantes conozcan la realidad de la profesión”.

Padrón federal y verificación de mesas en la provincia de Santa Cruz

Los profesionales habilitados en Santa Cruz disponen de canales remotos para confirmar su mesa receptora de votos previo a la apertura de urnas. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) mantiene la consulta en su portal institucional, esquema replicado por la plataforma digital de la agrupación Abogados en Acción y una línea de mensajería para corroborar la inscripción en el listado definitivo antes del cierre de los comicios fijado a las 18 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)