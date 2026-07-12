- Publicidad -

(OPI TdF) – La Casa Rosada apura un entendimiento técnico y operativo bajo el modelo de la Hidrovía para evitar trabas en el Congreso ante el avance geopolítico de China.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, coordina gestiones de financiamiento internacional con el Ministerio de Defensa para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia, una obra militar sin presupuesto asignado para el segundo semestre de 2026.

En Washington, el mandatario norteamericano Donald Trump evalúa la transferencia tecnológica militar hacia la Armada Argentina tras procesar 1 informe confidencial que advierte la pérdida del control parlamentario republicano en los próximos comicios legislativos.

- Publicidad -

Durante los últimos meses, la diplomacia argentina intensificó los contactos bilaterales conforme al expediente que evaluó este medio. Las carpetas técnicas describen un mecanismo de asistencia operativa similar al convenio vigente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la hidrovía Paraná-Paraguay.

Cero dólares registra la cuenta de inversión externa para el enclave austral. Fuentes de Balcarce 50 admiten el estancamiento de las negociaciones financieras, mientras la infraestructura portuaria británica en las Islas Malvinas y los complejos logísticos de Punta Arenas y Hobart consolidan su ventaja operativa en el continente blanco.

El Pentágono observa con atención los movimientos de China en la infraestructura estratégica de la región sudamericana. El interés de la Casa Blanca radica en neutralizar el avance del país asiático en la boca oriental del estrecho de Magallanes mediante el equipamiento del Escudo de las Américas.

En la terminal fueguina, las autoridades planifican el despliegue de sistemas antidrones y plataformas de vigilancia aérea tras la reciente inspección al portaaviones USS Nimitz. El plan oficial preserva formalmente la soberanía de las instalaciones bajo bandera argentina para eludir resistencias ideológicas locales.

El próximo mes reactivará el debate parlamentario por la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional. Bloques opositores de la Cámara de Diputados exigen la presentación del tratado definitivo antes de convalidar cualquier ejercicio marítimo combinado organizado por el Comando Sur.

Noventa días restan para la apertura formal de las sesiones bilaterales en el Comité de Seguridad Hemisférica, el último espacio de articulación institucional donde la delegación fueguina buscará destrabar los avales crediticios pendientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)