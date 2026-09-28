Índice de Confianza oficial cayó a 1,94 en septiembre

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El deterioro acumulado desde fines de 2025 trepa al 21,4% y marca el promedio de gestión más bajo de la administración nacional, con un desplome del 17,9% en el segmento juvenil.

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 5,9% mensual en septiembre al situarse en 1,94 puntos, una marca que iguala los registros de septiembre de 2025 y julio de este año como los valores más deprimidos en la presidencia de Javier Milei. La medición oficial de la casa de estudios constató que el indicador arrastra una contracción del 21,4% acumulada desde finales de 2025.

El informe técnico de la Escuela de Gobierno precisó que la mayor proporción del declive ocurrió durante los primeros cinco meses de 2026. A partir de esa etapa, la serie transitó oscilaciones cercanas a los 2 puntos bajo alteraciones que la entidad académica definió textualmente como “de magnitud modesta”, encuadradas dentro del margen de oscilación técnica de la muestra.

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Los cinco pilares constitutivos del relevamiento exhibieron contracciones simultáneas a lo largo del mes analizado. La retracción más pronunciada se verificó en la preocupación por el interés general, con una merma del 12,3% que la depositó en 1,50 puntos, seguida por la evaluación general de la administración, que cayó un 9,3% hasta ubicarse en 1,60 puntos.

En los restantes componentes, la capacidad declarada para resolver problemas descendió un 4% hasta los 2,20 puntos, la eficiencia en la administración del Estado retrocedió un 3,5% para establecerse en 1,94 puntos y el parámetro de honestidad cedió un 2,9%, aunque conservó el escalón más alto de la serie con 2,45 puntos. Con estos guarismos, la media global durante la gestión de Milei descendió a 2,34 puntos, el promedio general más reducido para su ciclo de gobierno, ubicándose por debajo de los 2,47 puntos que promedió Mauricio Macri y por encima de los 1,86 puntos de Alberto Fernández en lapsos equivalentes.

Dispersión por expectativas, demografía y regiones

Al cotejar el mes 33 de mandato presidencial, el guarismo de 1,94 puntos quedó por debajo de los 2,62 puntos computados por Néstor Kirchner en idéntica instancia institucional. En contraste, el número supera los desempeños obtenidos a esa altura por el primer mandato de Cristina Kirchner con 1,77 puntos, la gestión de Macri con 1,75 puntos, el segundo mandato de Cristina Kirchner con 1,71 puntos y el mandato de Fernández con 1,23 puntos.

La segmentación sociodemográfica arrojó una asimetría por género que determinó un registro de 2,19 puntos en hombres, tras ceder 3%, contra 1,62 puntos en mujeres, donde la baja mensual fue del 9,2%, fijando una brecha de 0,57 puntos. Por franjas etarias, el grupo de 18 a 29 años midió 2,30 puntos tras un repliegue del 17,9%, mientras los adultos de más de 50 años marcaron 2,01 puntos y la franja intermedia de 30 a 49 años se ubicó en 1,84 puntos.

En el plano geográfico, el interior del país consolidó una confianza de 2,06 puntos, frente a 1,84 puntos relevados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1,72 puntos en el Gran Buenos Aires. El estudio corroboró una correlación directa con el horizonte financiero: el índice marcó 4,03 puntos entre quienes proyectan mejoras económicas a un año, se redujo a 2,40 puntos ante expectativas neutras y se hundió a 0,38 puntos entre quienes anticipan un empeoramiento. El sondeo procesó 1.000 entrevistas telefónicas entre el 1 y el 9 de septiembre en 39 aglomerados urbanos de más de 10.000 habitantes, con un error estándar de +/-0,06 y un intervalo del 95% situado entre 1,81 y 2,06 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)