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(OPI Chubut) – Rafael Aidar “Rafi” Chávez que fue imputado por abuso de armas, hurto y amenazas en contexto de violencia de género rechazó el arresto domiciliario y pidió a la justicia provincial quedarse en el lugar de detención.

El caso se registró en Puerto Madryn, cuando Chávez rechazó el arresto domiciliario dispuesto por la jueza Patricia Reyes y se volcó por la decisión que había solicitado la Fiscalía de prisión preventiva.

La fiscal María Angélica Cárcamo requirió la prisión preventiva de acuerdo con los hechos violentos registrados entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de septiembre, cuando Chávez “agredió a su expareja y le sustrajo el teléfono celular, además de amenazarla”.

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El agresor luego fue hasta la vivienda de unos familiares de su expareja y efectuó dos disparos, dado que la mujer se negó a hablar con él. El raid delictivo siguió horas después cuando regresó al lugar y “amenazó a la familia de que iba a prender fuego la casa y matarlos”.

La policía de Chubut inició un operativo y lo detuvo, quedando a disposición de la justicia.

La jueza Reyes consideró en la audiencia preliminar que “existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial del proceso, la probabilidad de autoría y tuvo por acreditados los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación que señaló la Fiscalía”, indicaron oficialmente.

El sujeto registra múltiples antecedentes y fue declarado reincidente y pidió a la jueza que “no quería cumplir el arresto domiciliario y pidió permanecer detenido en un establecimiento carcelario, explicando que tenía un desalojo previsto y que no contaba con personas que pudieran asistirlo”. (Agencia OPI Chubut)