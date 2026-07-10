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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego expresó su “más enérgico repudio” ante el tránsito del buque de guerra británico HMS Medway por espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, sin la debida comunicación previa a las autoridades nacionales competentes.

Así lo señaló el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary quien sostuvo que este episodio “no puede ser leído como una simple omisión administrativa ni como un hecho aislado, sino como una nueva muestra de la mala fe y británica en el Atlántico Sur”.

El funcionario aseveró que “estamos frente a una provocación inadmisible. El Reino Unido mantiene una ocupación colonial ilegítima sobre una parte de nuestro territorio provincial y nacional, militariza el Atlántico Sur, explota unilateralmente recursos naturales que no le pertenecen y ahora desplaza un buque de guerra sin respetar siquiera los mecanismos mínimos de información y confianza”.

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El hecho reviste especial gravedad por haberse producido a escasos días de que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución sobre la Cuestión Malvinas, y de que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos reiterara el llamado a la República Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Dachary argumentó que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son argentinos y fueguinos. Desde Tierra del Fuego vamos a seguir denunciando cada acto unilateral británico que pretenda consolidar la ocupación colonial, militarizar nuestra región o vulnerar los derechos soberanos de la República Argentina”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)