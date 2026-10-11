- Publicidad -

El gobernador cumple

En la delegación de la CSS de Los Antiguos ATE quiso poner a la segunda a cargo de la obra social, pero el ex intendente Julio Bellomo dijo que no era posible, porque el cargo de Director está previsto para una persona que ya tiene reservado el cargo, por pedido especial del Gobernador Vidal, quien tiene prioridad a la hora de cumplir con las promesas de trabajo a su gente.

El sindicato estatal tenía previsto poner como Directora a Laura Miallatureo, pero no pudo ser. Desde el gremio señalan que desde que asumió Vidal no se ponen gente de la obra social sino a personas que no tienen nada que ver con la función y mencionaron que en Pico Truncado, por pedido del gobernador, pusieron a cargo de la Dirección de la CSS a un remisero.

- Publicidad -

Otra fuente nos aseguró que las direcciones y los registros son nichos de acomodo del gobierno y para ejemplificarlo señalaron que en el Registro Civil de Los Antiguos pusieron al frente a una jubilada de apellido Lozano y acomodaron a la señora Álvarez una despedida de Las Heras que estaba buscando trabajo.

El sabotaje no se sostiene

A medida que pasan los días, la teoría y las denuncias por un posible sabotaje “o atentado” en el ramal ferroviario de YCRT, alentada y formalizada penalmente por el interventor Pablo Gordillo con el apoyo del gobernador Claudio Vidal y Carlos Garzón (amigo del gobernador) de ATE, comienza a hacer agua, porque los relatos que llegan de Gendarmería Nacional no van en sintonía con el relato oficial.

La locomotora de YCRT que descarrilo –

La supuesta herramienta que dicen haber encontrado en la vía junto al tren descarrilado (también supuestamente) por esa pieza de hierro antiguo, no es parte de la locomotora ni siquiera del tren y de acuerdo a testigos presentes en el lugar, corresponde a una antigua herramienta que se usaba en locomotoras viejas, muy antiguas que están resguardadas en un lugar no muy accesible para todo el mundo; pero por otro lado, donde volcó el tren, es la estancia privada Sofía, un campo todo perimetrado, con un dueño muy celoso de su propiedad, donde para entrar, pasar o circular hay que pedir la llave de la tranquera, debido a que allí está el Bella Sofía Lodge un exclusivo lugar de pesca con mosca que se explota comercialmente de forma internacional y es prácticamente imposible que alguien pueda pasar desapercibido para realizar un sabotaje, tal como sostiene el interventor y el gobierno.

Te puede interesar: El verdadero costo del descarrilamiento. Los vacíos legales que exponen a YCRT a pagar sobreestadías y lucro cesante si el Interventor no hace lo que debe hacer en tiempo y forma

Una de las personas consultadas nos aseguró que el cambio de vía estaba abierto o se abrió con el paso de la máquina y eso sería lo que provocó el descarrilamiento. “A pesar de la baja velocidad el boggie saltó y al estar tan empinado el terraplén la máquina se fue para el lado del río y descarriló la locomotora con tres vagones; pero la máquina, dudo que pueda salvarse en la forma que fue dañada” y para desmitificar el hecho y poner en claro lo que seguramente van a encontrar los peritos (si es que alguna vez se conoce el informe final) quienes nos revelaron las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, aseguran que hace más de un año que no se recorren completamente y como debe hacerse, las vías en todo el tramo hasta Punta Loyola. El día del accidente no se había realizado ninguna inspección y el problema, probablemente agregado al cambio de vía abierto, fue la falta de sustentación del terraplén, los balastros y las malas condiciones de las vías; pero lo más interesante es que es este incidente no es la primera vez que ocurre.

De acuerdo a los registros, en el Km 181 hace unos años ocurrió otro descarrilamiento similar y no fue producto de un atentado ni sabotaje, fue la infraestructura ferroviaria defectuosa.

La ministra no puede

La Ministra Nadia Ricci fue convocada por los diputados para explicar sobre el funcionamiento, el financiamiento y los controles de la sociedad unipersonal Santa Cruz Puede SAU.

La reunión fue cara a cara pero casi de piedra, porque ni la ministra ni el síndico que la acompañaba pudieron (o no quisieron) responder ninguna de las preguntas que le hicieron los legisladores de la oposición.

El planteo de la diputada Agostina Mora fue que mientras comerciantes y emprendedores locales y provinciales se las ven en figurillas para sostener sus negocios, mantener los puestos de trabajo, pagar salarios, indemnizaciones, impuestos y son asediados por ARCA, la ASIP y todas las oficinas recaudadoras de impuestos o luchan contra la los controles y multas municipales, Santa Cruz Puede tiene habilitado un negocio de competencia desleal, con fondos del Estado, actividad en negro y sin controles.

La diputada Agostina Mora –

Nadia Ricci no pudo explicar nada sobre las acciones de Sívori y el invento comercial de Claudio Vidal, con la excusa de que los santacruceños compren más barato, aunque al Estado le salga muy caro.

De acuerdo a lo que pudimos averiguar, en varios sectores políticos de la provincia, alientan la esperanza de que ante una supuesta pérdida de las elecciones 2027 por parte del SER, en principio se eliminaría esta extraña figura “empresarial”, pero fundamentalmente hay candidatos que estarían decididos a que se investigue su derrotero en la actual gestión, sus “inversiones”, la producción, la ruta de los fondos públicos con la cual se abastece y el esquema de manejo de dinero que ha producido desde su entrada en vigencia.

Uno de los objetivos del “cambio de la justicia” que impulsa el gobernador Vidal, es, precisamente, evitar que prosperen denuncias de este tipo, sin embargo, habrá que ver si los que llegan tienen voluntad de hacerlo. En Santa Cruz nadie investigó nunca a su antecesor y Vidal tampoco lo hizo con el kirchnerismo.

Nada asegura, entonces, que extinguido el actual gobierno, los que vengan sean mejores o estén decididos a buscar la verdad, ya que sabemos que buscar la verdad de la corrupción, puede hacer que se encuentren asimismo. (Agencia OPI Santa Cruz)