Una rotura en el acueducto de 700 mm afecta la red de Río Gallegos

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Cuadrillas operativas de la empresa estatal concentran labores urgentes sobre la cañería troncal de 700 milímetros para restablecer la provisión habitual hacia la planta potabilizadora capitalina.

Servicios Públicos Sociedad del Estado activó tareas de emergencia para reparar una fisura detectada sobre el acueducto principal de 700 mm en Río Gallegos. El desperfecto se localizó a la altura de la Escuela de Policía, dentro del tramo de conducción que vincula el barrio Palermo con la Planta Potabilizadora. La anomalía fue comunicada oficialmente el martes a las 19 horas, momento en que los equipos operativos delimitaron el área para iniciar las maniobras de excavación y contención.

El personal de la gerencia de Agua extendió sus intervenciones durante toda la noche del martes para asegurar el perímetro sobre la traza dañada. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la prestataria provincial, la culminación de los trabajos mecánicos sobre el ducto demandará un lapso estimado de cuatro horas. La meta técnica radica en estabilizar el ingreso de caudal hacia el centro de tratamiento y evitar un vaciamiento prolongado de la red de distribución urbana.

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El incidente representa la segunda contingencia de gravedad en el sistema hídrico local en pocos días. La estructura venía de registrar reparaciones en la captación de Palermo Aike, concluidas el viernes de la semana pasada. Estas averías sucesivas sobre conductos troncales evidencian la vulnerabilidad operativa de la infraestructura que alimenta a la capital santacruceña.

Contingencia operativa y sectores exceptuados del corte

Las cuadrillas de la compañía provincial mantienen las tareas de despeje de suelo en el sector adyacente al predio policial para facilitar el acceso de la maquinaria pesada al sector colapsado. La empresa estatal precisó que los barrios Procrear, Favaloro y Municipal no presentan interrupciones en el suministro habitual de agua potable, debido a que cuentan con alimentación independiente mediante pozos propios de captación.

Las autoridades de la empresa estatal indicaron que la evolución de las maniobras sobre el caño maestro y el posterior restablecimiento de presiones serán comunicados mediante sus canales oficiales una vez finalizadas las tareas de sellado en el ducto. (Agencia OPI Santa Cruz)