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(Por: Rubén Lasagno) – Cada tanto el gobierno de la provincia busca reactivar la esperanza de quienes aguardan con ansiedad que lo llamen para trabajar en las obras postergadas desde hace varios años, en las represas sobre el río Santa Cruz.

En estos días trascendió una supuesta reunión del gobernador Claudio Vidal con representantes de la UOCRA, asegurando (una vez más y van…) que “ya falta poco” para que se reinicie la obra de Cóndor Cliff-La Barrancosa e inclusive se menciona de manera difusa, sin precisiones ni datos numéricos ni concretos, que la UTE recibió fondos y dan como “fecha de inicio” el 1° de noviembre 2026.

Nada de eso va a ocurrir. Las fuentes de Represas que nunca han errado su diagnóstico, le confiaron a OPI Santa Cruz que el personal que ha sido convocado en la obra, es mínimo. Y este anuncio (como todos los demás) revela la necesidad del gobierno provincial de mantener expectante a la mano de obra de la construcción, pero en la práctica, por más que se hable del 90/10, el proyecto Represas Patagonia sigue su letargo y el dominio chino es casi total, al punto que han relegado significativamente a los socios nacionales de la UTE.

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“No hay nada concreto ni plazos firmes; todo es tentativo. Por el momento se organizan los turnos de mantenimiento y seguridad, pero no han entrado fondos para darle continuidad al proyecto. Solo hay un goteo para cubrir deudas y gastos de obra menor. La UTE no sabe aún la fecha real de reinicio del proyecto”, le confió a OPI una alta fuente del proyecto. (Agencia OPI Santa Cruz)