Melella exigió aprobar el manejo marino en Yaganes

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(OPI TdF) – El Gobierno provincial formalizó el requerimiento mediante un expediente oficial ante el organismo pesquero nacional para ordenar la actividad extractiva y la investigación científica en las áreas marítimas protegidas del Atlántico Sur.

El gobernador Gustavo Melella formalizó ante el Consejo Federal Pesquero una solicitud administrativa para acelerar el tratamiento y la aprobación del Plan de Manejo del Área Marina Protegida Yaganes. La administración fueguina articuló la presentación desde Ushuaia para establecer las reglas operativas que regirán la preservación ambiental, el monitoreo científico y las actividades pesqueras autorizadas en las aguas australes.

La provincia canalizó la petición técnica a través de la Nota 935/2026, rubricada el 29 de septiembre de 2026. El representante provincial Diego Marzioni integró el planteo durante la sesión del cuerpo colegiado nacional, requiriendo el pronto despacho de las directrices que normarán el ordenamiento de los recursos ictícolas y la conservación marina.

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El Consejo Federal Pesquero incorporó a la discusión el área Namuncurá–Banco Burdwood

Los miembros del organismo pesquero resolvieron por voto unánime ampliar la solicitud original e incluir el Área Marina Protegida Namuncurá–Banco Burdwood dentro del mismo esquema regulatorio. La resolución unificó el tratamiento de ambas zonas para estructurar un corredor operativo, logístico y ambiental que responda a la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

El planteo gubernamental determinó que la administración formal de estos sectores garantizará el ejercicio de los derechos marítimos argentinos. La propuesta técnica busca compatibilizar la protección de los ecosistemas con la investigación y las capturas comerciales exclusivamente en aquellos sectores donde las leyes vigentes habilitan la faena pesquera.

El organismo citó a la Administración de Parques Nacionales para destrabar el expediente

Los representantes del Consejo Federal Pesquero dispusieron convocar con carácter perentorio al presidente de la Administración de Parques Nacionales. La presencia de la máxima autoridad de ese organismo descentralizado constituye el paso procesal ineludible para armonizar la normativa ambiental con las atribuciones de la autoridad pesquera nacional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)