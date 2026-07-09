Licitarán nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres firmó el decreto para licitar la construcción del nuevo acueducto de Comodoro Rivadavia que prevé una inversión de $110.000 millones.

La obra se concretará en el marco del Plan Galina y mediante el decreto se autoriza el llamado a licitación pública internacional.

Contempla la construcción del nuevo acueducto entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso, una intervención estratégica que permitirá resolver de manera definitiva los históricos problemas de abastecimiento de agua que afectan a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.

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Es parte del Programa Sistema de Acueductos Sostenibles, aprobado por la Legislatura Provincial, e incluye además un conjunto de obras complementarias.

“Después de mucho tiempo vamos a poder concretar algo que estaba pendiente desde hace muchísimos años. Es una obra que ningún gobierno anterior hizo y que va a resolver de manera definitiva el problema histórico de abastecimiento de agua en toda la región sur” afirmó Torres.

El plazo para la presentación de ofertas se extenderá hasta el próximo 28 de agosto, a las 12 horas, en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en Moreno Nº 676 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)